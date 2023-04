Odgovori na mnoga pitanja čekaju vas u večerašnjoj epizodi hit serije Žarka Jokanovića.

Nova epizoda serije „Zakopane tajne“ na programu je i večeras od 21 čas na televiziji Pink. Gledaoci će nastaviti da prate intrigantnu priču bogate porodice Doder, a tajne koje su godinama bile potisnute, nastavljaju da se otkrivaju.

Nakon što mu je Ana priznala trudnoću, Tadija počinje da sumnja u sve. U razgovoru sa Ogijem u šali govori da sumnja da je i Vera bila trudna i da je abortirala ili rodila dete i sakrila ga. A onda shvata da je to realna opcija. Da li je Tadija na pragu da otkrije Verinu tajnu?

Neven pita Jakova šta planira da radi i da li uopšte planira da poseti Gloriju u bolnici. Jakov mu na to kaže da je on sigurno neće posetiti, ali da će to umesto njega uraditi upravo Neven. Šta Jakov smera?

Jela zove Aladžu i kaže mu da ih možda prisluškuju, ali da ona mora da mu postavi jedno delikatno pitanje – da li je ubio doktora Alimpića. Da li Aladža ima ikakve veze sa onim na šta Jela sumnja?

Ubavka upada besna kod Svetozara i Nađe u kancelariju. Da li je to novi način da pokuša da razotkrije Veru?

Dora pita Andriju da li krije od nje nešto i želi da sazna šta ga muči. U tom trenutku pojavljuje se Damir koji joj govori da ga muči sudski proces i činjenica da će ići u zatvor. Kako će Dora reagovati na ovo?

Uglješa je unajmio čoveka koji će se u njegovo ime pozabaviti Jakovom. Šta je Uglješa isplanirao?

Fani insistira da se što pre nađe sa Aladžom, i kada konačno nađu, govori mu da joj hitno treba beba. Da li će Fani uz pomoć svog brata uspeti da zavara porodicu Doder?

Odgovori na ova pitanja čekaju vas u večerašnjoj epizodi serije „Zakopane tajne“ – od 21 čas na televiziji Pink!

Autor: M.Đ.