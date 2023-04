ANASTASIJA ĆE RODITI DEVOJČICU, a evo kako je govorila o TRUDNOĆI I MAJČINSTVU: Kad nešto u meni raste devet meseci, mogu misliti kakav je osećaj...

Ražnatovićka je svojevremeno pričala o bratancu Željku i tada otkrila da joj je proradio majčinski instinkt, te da ne zna kako će tek voleti sopstveno dete kada Željka toliko voli.

Mlada muzička zvezda Anastasija Ražnatović i njen izabranik fudbaler Nemanja Gudelj uskoro će postati roditelji, a oni čekaju devojčicu.

Anastasija koja je u četvrtom mesecu trudnoće nalazi se u Sevilji sa svojim izabranikom, gde on igra fudbal, a kako je rekla u razgovoru sa majkom Cecom, sada su je prošle mučnine i oseća se odlično.

- To je stvarno neopisivo. Ako mi je takav osećaj kada držim bratanca, mogu misliti kakav bi mi bio osećaj da je to nešto što je raslo u meni devet meseci, da je moje dete. Prosto je osećaj predivan. Gledam i razmišljam "bože, ako ikada u životu nešto krene da mu bude loše, neka se sve to prebaci na mene" - rekla je Anastasija Ražnatović jednom prilikom u intervjuu za "Telegraf".

Da podsetimo, Gudelj se prvi put oglasio nakon što su isplivale vesti o Anastasijinoj trudnoći. On je posetio svog frizera zajedno sa bratom. Primeti se da Nemanja ne skida osmeh sa lica.AdNemanji tim Sevilja večeras od 22 časa igra utakmicu protiv Atletik BilbaaInače, Anastasija se već neko vreme nalazi u Španiji, gde uživa sa svojim dečkom. Oni u Sevilji uveliko pripremaju sobu za ćerku. Nakon odrađenog testa i ultrazvuka saznali su da će sredinom septembra dobiti devojčicu.Koliko se vole i koliko je ova veza ozbiljna, govori činjenica da će se Nemanja i Anastasija za nekoliko meseci ostvariti u ulozi roditelja.

Ona je veoma aktivna na Instagramu pa tako neretko deli fotografije iz Španije, kako sa utakmica na kojima prati svog dečka, tako i pojedine trenutke iz njihovog privatnog života.Ceca je takođe nedavno boravila u Sevilji sa svojim unukom malim Željkom Ražnatovićem, a koliko su uživali sa Anastasijom u obilasku grada pokazali su snimcima koje su delili.

Autor: M.K.