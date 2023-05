OGLASILA SE KARIĆEVA MAĆEHA! Kristina jasnom porukom rekla sve, nakon što je Stefanu ODREĐEN PRITVOR! (FOTO)

Stefan je danas došao na saslušanje, a podršku su mu prižili i otac Osman, kao i maćeha Kristina!

Bivši zadrugar Stefan Karić se danas predao policiji u PU Sremska Mitrovica, kao glavni osumnjičeni za prebijanje starlete Nataše Šavije. Po rečima njegovog advokata Gorana Karadarevića, on je zadržan u pritvoru i preti mu kazna do 5 godina.

pročitajte još FOTKE SA LICA MESTA! Stefan Karić s advokatima konačno stigao U POLICIJU nakon Šavijinih optužbi da ju je prebio

- Ima puno stvari koje nisu tačno prenete. Stefan će biti izveden pred tužioca u narednih par dana. Sada je ostao zadržan 48 sati i videćemo kakvi će biti predlozi vezani za pritvor. Nikakve izjave nije davao, a to što je meni rekao je naš poverljiv razgovor. Videćemo kakav će biti ishod, ako se sve dokaže vezano za povrede kazna je od šest meseci od pet godina zatvora. On se dobro oseća, spreman je na sve ovo što ga čeka u narednom periodu. Njemu nije bio uručen poziv, bila je samo raspisana potraga. Policija to nepotrebno radi u praksi. On se sa braniocem javio uredno kako je trebalo. Ne mogu da kažem da li je bio u alkoholisanom stanju ostavićemo za neki drugi razgovor - izjavio je Stefanov advokat za domaći medij.

Stefanov otac Osman se oglasio na društvenoj mreži Instagram. On je podelio sliku Stefanovog dolaska u policijsku upravu i dopisao sledeće reči:

- Sine, uz tebe ja biću tu i u dobru i u zlu. Voli te tata - napisao je Osman.

Nakon Osmana, oglasila se i Stefanova maćeha Kristina. Kristina je podelila istu fotografiju, ali bez teksta, a Stefanu je podršku pružila tako što je stavila animirano srce preko njegovog tela.

Inače, pretuče Šavija se danas operisala i oglasila nakon operacije, te istakla da joj je drago da kriminalac više nije na slobodi.

Autor: A. N.