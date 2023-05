Odgovori na mnoga pitanja čekaju vas u večerašnjoj epizodi hit serije Žarka Jokanovića.

Nova epizoda serije „Zakopane tajne“ na programu je i večeras od 21 čas na televiziji Pink. Gledaoci će nastaviti da prate intrigantnu priču bogate porodice Doder, a tajne koje su godinama bile potisnute, nastavljaju da se otkrivaju.

Macana upada kod Nađe u kancelariju i traži od nje izjavu koja je overena, pečatirana i neoboriva. Da li će Macana dobiti ono što želi i kakve su njene namere?

Tadija se žali Ogiju da mu je muka od svega i da ne može ni da bude u pozorištu više, na šta mu Ogi savetuje da otkaže probu i ide tamo gde će videti Veru. Da li će ga Tadija poslušati?

Svileni podnosi izveštaj Balši i govori mu da Kosara nije imala nijedan poziv sa Bogdanom otkako je nadzire, ali Balša ne veruje. Da li je u pravu što sumnja u svoju sestru?

Švrća razgovara sa Vanjom i govori mu da je on razlog zašto se nije udala. Kada je Vanja pita da li to stvarno misli, Švrća mu kaže da se šali i da on vrlo dobro zna razlog zbog kog nije stala pred oltar. Kakvu tajnu krije Švrća?

Uglješa dolazi u posetu Gloriji, koja je sada smeštena na psihijatriji, ali samo da bi likovao nad njenom sudbinom. Kako će se završiti ovaj njihov susret?

Balša zove majstora da mu popravi stolicu u kabinetu, a na vratima se pojavljuje Andrija. Ne znajući da je baš on Zdravkov sin i momak od koga je branio svoju ćerku Doru, Balša mu daje uputstva i govori da popravka ne bi trebalo da traje dugo, na šta mu Andrija odgovara da će im ipak trebati mnogo više vremena. Da li će uslediti dugoočekivano suočavanje Andrije i Balše?

Odgovori na ova pitanja čekaju vas u večerašnjoj epizodi serije „Zakopane tajne“ – od 21 čas na televiziji Pink!

Autor: M.Đ.