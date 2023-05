U ZIDU JOJ ISKLESAN OSTROG! Pevačica pokazala porodični dom u koji se VRATILA POSLE RAZVODA, evo gde živi

Pevačicu Krstinju iz Podgorice je javnost upoznala tokom takmičenja u emisiji "Zvezde Granda", a nakon razvoda od Bogdana Todorovića vratila je devojačko prezime Matanović, a onda se vratila i u devojački dom gde danas živi sa ocem i sestrom.

Krstinja je otkrila da je u njihovom domu u Podgorici glavni dnevni boravak gde se svi porodično okupljaju.

U dnevnom boravku se porodično okupljamo, to nam je centralno mesto. Ovde su se događale lepe stvari i sve uspomene su zapravo iz dnevnog boravka - rekla je Krstinja i osvrnula se na detalje u dnevnom boravku koji je podsećaju na pokojnu majku.

Isklesani Ostrog u zidu zauzima posebno mesto u njenom domu, ali i u srcu.

- To je kod nas dugih godina, inače je bila želja moje pokojne majke – istakla je pevačica u čijem domu dominiraju uspomene na njenu voljenu majku.

Sestra Ivana otkrila je da je Krstinja imala poseban odnos sa majkom i da je na neki način predosetila njenu smrt.

– Ona je bila jako vezana za majku, to je bila neverovatna ljubav između njih. Do trenutka dok se majka nije razbolela, mislim da nije prošla noć da nisu prespavale zajedno, to je bila velika ljubav kao da je slutila rastanak, nešto neverovatno – istakla je Ivana.

Posebno mesto u dnevnom boravku zauzima i Krstinjina fotografiju sa prve audicije za „Zvezde Granda“.

- Uvek sam bila bucka, ali danas dosta vodim računa. Sećam se da sam u osnovnoj školi govorila da ću da idem u ‘Zvezde Granda’ i da ću da pobedim. Stvarno je bilo tako, to su bile moje želja - istakla je.

- Ovo je samo jedan deo mog garderobera, odeće koju nosim na nastupima. Ima nešto i sa takmičenja, a i ima i nešto što sam nosila kad sam bila bucka – istakla je pevačica koja je uspela da smrša čak 88 kilograma.

