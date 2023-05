Poznata pevačica i evrovizijska pobednica, Marija Šerifović, nedavno je obradovala ljubitelje njenog lika i dela informacijom da će njen novi album uskoro ugledati svetlost dana.

Naime, ona vredno i marljivo radi na snimanjima kada je u pitanju muzičko takmičenje "Zvezde Granda", kao i kada su u pitanju njeni koncerti. Na svom jutjub kanalu, u okviru vloga, pevačica je sve gledaoce sprovela kroz putovanje na jedan od koncerata koji je nedavno održala, a on je bio u Švedskoj, u Gotenburgu.

Ona se snimila u putu ka aerodromu, gde je otkrila da nije ni krenula, a već je naletela na poteškoću.

- Nadam se da će sve biti na vreme, mada sam već videla da avion koji dolazi iz Frankfurta u kašnjenju od 45 minuta, to me nimalo ne raduje, s obzirom na to da je moja konekcija prema tamo u pazi od 60 minuta. Biće malo stresa - rekla je Marija, te se oglasila tokom presedanja, vidno zadihana:

- Avion je kasnio 45 minuta, ja jurim da stignem na gejt, a bordnig je počeo. Nema šanse da stignem, možda dobijem infarkt...Uspela sam da pređem na "A", imala sam sreće pa sam bila prva na pasoškoj kontroli. Stigla sam, osećam se da treba neko da stigne i da mi udeli diplomu. Idem da kupim vodu, da ne bih pala mrtva ovde sada - dodala je Šerifovićeva.

Kada je stigla u hotel, Marija nije imala puno obaveza. Sutradan je nakon svih jutarnjih rutina krenula na probu, ali su joj javili da ima tehničkih poteškoća i da neće.

Ovde toliko duva vetar da je to haos. Moj menadžer me je zvao da mi kaže da imaju tehničke poteškoće i da moja proba neće početi u dogovoreno vreme, ali ja sam već napolju i šetaću i disaću ovaj divan i predivan vazduh. Dakle, do te mere sam ljubomorna na njihov vazduh da to nema dalje, obožavam Skandinaviju, sve mi je lepo, uređeno – priznaje Marija.

Nakon toga, Marija se odjednom pojavila sa kapuljačom, te se tom prilikom moglo videti koliko zapravo jako duva vetar i koliko se ona smrzla.

