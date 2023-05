Niže ne može!

Prethodnu noć na velelepnom imanju Zadruge obeležili su pre svega razgovori Anđele Đuričić i Zvezdana Slavnića o njihovom odnosu. Naime, posle jučerašnje rasprave koju su imali sa Majom Marinković, Anđela je na sve načine pokušavala da se dodvorio Slavniću kako bi saznala u kakvom su njih dvoje odnosu.

Tokom njihove šetnje po imanju, Zvezdan je Anđelu nazvao "najvećim blamom" zbog svega što radi i kako se ponaša, a ona je priznala da je to.

Anđela je tokom šetnje čak ponudila da Zvezdanu uradi pedikir, iako je on to odbijao, ona mu je do detalja opisivala šta treba da mu sredi na stopalima, te je on na kraju i pristao.

Oni su u svojoj šetnji nekoliko puta sreli Anu Ćurčić, te Anđela nije mogla da sakrije reakciju kada ju je videla, pa su se ona i Zvezdan zbog toga kladili da Anđela ne može da izdrži dve nedelje da se ne obrati Ani i da ne reaguje na nju, uslučajku da zadruagrka ne uspe ona će biti Zvezdanova sluškinja.

Anđela i Zvezdan su potom otišli u izolaciju, gde im se pridužila Anita Stanojlović koja je najpre otkrila daželi da uradi tetovažu vezanu za Jovanu Tomić Matoru, da bi nakon toga ispitiva aAnđelu o decu koju šeli da rodi Zvezdanu:

Baš sam htela da te pitam, koliko ćeš srpčića da mu rodiš? - pitala je Anita.

Joj, pa jedno 3 - odgovorila je Anđela.

Dva dečaka i devojčicu - nastavila je Anita.

Kako bih ga ja izdriblao odmah na početku.. Sportista- rekao je Zvezdan.

Njihov razgovor je prekinula upravo Maja Marinković koja je tražila Zvezdana kako bi porazgovarali, na šta je on pristao, ali nije dao Anđeli da krene sa njim:

Ja za tebe smatram za nekoga ko je lažov, ja ne želim da imam posla sa lažovima. Ti si rekao za devojku da je ku*va pa evo te sa njom u krevetu- rekla je Maja.

Ja sam rekao za nju da je ku*va? - začudio se Zvezdan.

Pokazuješ mi danas kada smo sedeli na garnituri i onda si mi pokazao očima ''Ne mogu zbog nje..'' - rekla je Maja.

Ja imam 27 godina, a ti 50. Ti kažeš da nećeš biti sa Majom Marinković, pa budeš - rekla je Maja.

Ja sam ušao u tvoj krevet i odradio tebe - rekao je Zvezdan.

Nisi. Kako si mogao ti mene da odradiš kada si rekao da se bolje ponašaš prema meni koja ti nisam devojka nego prema njima? - pitala je Maja.

Maja Marinković je nakon rasprave sa Zvezdanom Slavnićem otišla u pušionicu i ceo razgovor prepričala Nenadu Neci Laziću.

Sad sam bila kod Anđele i Zvezdana, pošto je nešto provocirao mene i Anu. Ova odmah nešto krenula, on je smirio. Rekla sam mu da ništa ja nisam rekla i da te stvari ne komentarišem i da sam došla da mu kažem da mi se ne obraća. Ja sam uradila šta sam htela, on mi kaže: "Ne, ja sam uradio šta sam hteo, uvukao sam ti se u krevet". Ja sam mu rekla da to nije tako, jer je on rekao da ne bi nikada bio sa mnom ja sam mu dokazala da bi bio sa mnom. Rekla sam mu: "Nisi ti Filip pa da ja jurim za tobom" i isto: "Ne možeš meni da pričaš da sedim s nekim za koga sam rekla da je ku**a, kada si ti za devojku koja ti je u krevetu trenutno rekao da je ku**a". Znaš, rekla sam mu da nije on birao da li ću ja da odem u izolaciju, nego sam ja, a ne kao što je nekima rekao: "Ćuti tu" - rekla je Maja.

Jao, mnogo se on utripovao i misli da je on nešto - rekao je Lazić.

Njega boli što me on ne intresuje - dodala je Maja.

Boli ga, a ona glupača se i dalje teši da je posebna, žao mi je nje kao ličnosti - rekao je Neca.

Šta će jadnica, pusti je - rekla je Maja.

Sa druge strane u izolaciji, Zvezdan i Anđela su se posvađali zbog njenog ljubomorisanja. Anđela je sve vreme potenvcirala kako je Zvezdan njen dečko i kako on nema šta da priča sa Majom koja opet želi da ga protme od nje.

Maja je za to vreme Ani Ćurčić otkrila da nije kliknula sa Zvezdanom i da je njihov odnos zbog toga pukao, a onda joj prepričala njihov razgovor:

Znaš o čemu se radi?! Nisam kliknula - rekla je Maja.

I ti si očekivala više?! Ma ajde, čitam te kao knjigu, samo sam ćutala - rekla je Ana.

Sad sam bila tamo, slušaj ovo...Otišla sa Brendonom, kuc kuc. Ja mu kažem: "Je l' možeš minut?", ona kaže: "Idem ja", kaže on: "Ne ideš, sedi tu". Ja mu kažem: "Slušaj, samo da ti kažem da ja neke stvari nisam rekla, ali isto tako ne komentarišem te stvari. Ružno je da mi kažeš i upadaš danas u hotel i kažeš mi da sedim s nekim ko mi je rekao da sam ku**a, kada si ti istoj devojci rekao da je ku**a, a evo je u krevetu. Tu si kontradiktoran. Ja sam uradila ono što sam ja htela, završavam priču, svako svoju stranu", kaže on meni: "Ne, ja sam odradio, ušao sam ti u krevet", rekoh: "Da, ali kada sam ja to htela. Ti si rekao da nećeš da budeš sa Majom Marinković, ona je rekla da ne bi nikada bila s dečkom koji je bio s Majom Marinković, i prvo i drugo ispunjeno". Kaže on meni da moja dela ovde pet godina govore o meni, ja sam mu odmah odgovorila: "Da, ali onda tvoja životna dela govore o tebi" - pričala je Maja, a Ana se zapanjila.

Kad pogledaš, tako je. Kako ja vidim, jeste, ja sam ti rekla ono šta. Ali dobro, bilo je bilo je, šta je tu je - rekla je Ana.

Maja Marinković krenula je da spava, te joj je tom prilikom prišla Slađa Lazić, te je i njoj prepričala do detalja razgovor i suočavanje u i ispred izolacije sa Zvezdanom Slavnićem.

Ja mu kažem: "Je l' možeš minut?", ona kaže: "Idem ja", kaže on: "Ne ideš, sedi tu". Ja mu kažem: "Slušaj, samo da ti kažem da ja neke stvari nisam rekla, ali isto tako ne komentarišem te stvari. Ružno je da mi kažeš i upadaš danas u hotel i kažeš mi da sedim s nekim ko mi je rekao da sam ku**a, kada si ti istoj devojci rekao da je ku**a, a evo je u krevetu. Tu si kontradiktoran - počela je Maja.

Kako je bezobrazan - rekla je Slađa.

Ja sam uradila ono što sam ja htela, završavam priču, svako svoju stranu", kaže on meni: "Ne, ja sam odradio, ušao sam ti u krevet", rekoh: "Da, ali kada sam ja to htela. Ti si rekao da nećeš da budeš sa Majom Marinković, ona je rekla da ne bi nikada bila s dečkom koji je bio s Majom Marinković, i prvo i drugo ispunjeno". Kaže on meni da moja dela ovde pet godina govore o meni, ja sam mu odmah odgovorila: "Da, ali onda tvoja životna dela govore o tebi, da vidimo čija su teža, da li moja od 27 ili tvoja od 50" - pričala je Maja.

Spomenula si Filipa?! Jao - rekla je Slađa.

Da. Rekla sam mu da nije on Filip da ga ja jurim, kaže: "Da li mogu sada da idem?", ja kažem: "Možeš" - rekla je Maja.

Anđela je po svemu sudeći Zvezdanu prešla preko uvreda jer se u kasnim večernjim satima ušuskala kraj njega i tako zaspala.

Bilal Brajlović sedeo je sa Anom Ćurčić i Valentinom Stanković, te je tom prilikom otvorio dušu Ćurčićevoj o devojci sa kojom je bio pre ulaska u "Zadrugu".

Meni zasmeta, na primer, ako nismo zajedno, rekao si mi da mogu sa svima...Znaš kakav sam ja bio kompleks, isto Carevo, Maja ne zanima me to više. Nećeš?! Blokiraj! Kao neće da ga blokira, e važi - rekao je Bilal.

Ti hoćeš u "Zadrugu" da radiš šta hoćeš, a ona ne može - dodala je Ana.

Nije pošteno, ali ja tražim grešku da je sklonim od sebe da mi bude lakše...Malo smo sedeli tamo i vodim ja nju u centar grada, treba s drugaricom kafu da popije. Kaže: "Hajde s nama", rekoh: "Neću, došao mi drugar iz Švedske". Izađe ti ona iz auta, čim je izašla iz auta, blok, blok, blok. U svemu sam je blokirao. Javljala se preko drugarica, lažnih profila, a čim se javi, nema odgovora! Blok svuda! Odem s drugarom na Kalos u Grčku, zaje**vamo se i pijemo i after u našem apartmanu, bilo jedno 15 ljudi najmanje. Ona je znala da sam ja tamo, kad se njena drugarica zadesi na našem afteru. Ja dolazim zadnji i sedam, kad sam izašao iz vecea, ta njena drugarica nosi mi mobilni, ona na video pozivu i da je mi mobilni telefon. Ja sam s njom pričao dva minuta. Dolazi neki momak, kog sam ja zgotivio i kaže: "Je l' moguće da si nas zvao kod tebe na after, a ti s devojkom pričaš deset minuta", ja kažem: "U pravu si" i lupim iks. Ja sam ovde bio, tu pesmu sam uvek naručivao i nikad nisam pozdravljao ja, nego je Adam Đogani pozdravljao kao svoju drugaricu Hanu. Ja sam sada izašao napolje na dva meseca, ona je primetila da sam je spomenuo i rekla mi je: "Videla sam i čula sam sve". Kaže ona meni: "Blokirala sam momka i čekala sam sve vreme iako sam znala da ništa neće biti". Ja ću opet biti naivan Bilal. Ja od svojih gluposti ne stižem da se vidim s njom...Naljuti se ona što se ja nisam video s njom i ona sada mene blokira. Hoću da ti kažem da mi je došla u najgorem momentu - rekao je Bilal.

U toku noći Lepi Mića je u par navrata došao u sukob sa Miljanom Vračevićem zbog ne slaganja mišljenja, te se u jednom momentu i Filip Car uključio gde je spomenuo ponašanje Maje Marinković i Anđele Đuričić.

Vidimo danas dve devojke koje ne da ne poštuju sebe.. Ova je jutros bila na sahrani svom dedi, za kog sam ja juče rekao ''Vidi, boli me ku*ac za njene suze jer znam da sa njim nije provela dve minute i da će već sutra pričati o ku*cu, a ne o dedi. Znači, ona je pokazala danas da nju boli ku*ac za svoju porodicu, juče joj je umro deda, a danas se sahranjuje, da se ona svađa oko ku*ca- rekao je Car.

Anđela kad je dobila pismo se isk*njala na svoju porodicu samim tim što se pomirila sa njim i što uopšte sa njim radi ovo što radi i kukumače, vrišti, ciči, sve isto kao i pre nego što nije dobila pismo, a nije dobila zbog ovog ponašanja. Kad je napokon promenila ponašanje i dobila pismo, uzela je za pravo da se isk*nja po njima i napravi isto, ali ko sam ja da sudim- nastavio je.

Autor: N.B.