Neočekivano!

Tokom prošle noći na velelepnom imanju Zadruge mnoge istine su izašle na videlo. Naime, kako je Miljan Vračević primetio da se Valentina Stanković ugojila, on je izjavio da se to desilo nakon njenog priznanja da je zaljubljena u Lazara Čolića Zolu, te je u Beloj kući odmah krenula polemika u vezi sa tom činjenicom.

Sa druge strane, Anastasija Stanojević Palčica saopštila je Slađi Lazić da je na osnovu šaputanja Miljane Popović i Anite Stanojlović ponovo počela da sumnja da njih dve opet pustoše štekove zadrugara.

Iako je njena veza sa Ivanom Dragićem izuzetno turbulentna, mada oboje pričaju kako se vole, Aleksandra Sana Momčilović izgleda nije toliko zaljubljena u Dragića. Naime, tokom razgovara koji je vodila sa Milicom Veselinović, Sana se prisetila dečka za kojim je, kako kaže, dugo patila, a nikada nije bila sa njim. Po Saninoj priči neko bi možda zaključio da ona i dalje pati za njim, a to procenite sami.

Maja Marinković i Bilala Brajlović provode sve više vremena zajedno otkako je ona okončala odnos sa Zvezdanom Slavnićem, što je zadrugarima zapalo za oko, tačnije, Predrag Peca Lazić je sve vreme pratio Maju i Bilala u stopu i komentarisao njihovo zbližavanje.

Branislav Brendon Radonić primetio je da je Divna DNK bacila oko na Bilala Brajlovića. Brendon je bez pardona upitao Divnu o njenim emocijama prema Brajloviću. Iako je u početku to poricala, na kraju je ipak priznala pa je otkrila da bi se sa Brajlovićem tresao krevet da je ona slobodna žena.

Za to vreme u hotelu, Ivan Marinković i Jovana Tomić Matora su otkrili Ani Ćurčić trač koji kruži o njoj. Naime, nekim zadrugarima je zasmetalo to što se Ana zbližila sa Bilalom Brajlovićem, te su komentarisali kako je do njih došlo do simpatija, što je Ana odmah porekla i otkrila kako Bilala gleda kao sina.

Bilal Brajlović odlučio je da iznenadi Maju Marinković, dok je ležala u krevetu u spavaćoj sobi, pa joj je prišao i na nju bacio slatkiš, jer mu je prethodno kukala da joj se tako nešto jede. Međutim, Maja nije bila zadovoljna što joj je Bilal doneo slatkiš koji ona stalno kupuje u prodavnici, nego se nadala da će za nju smisliti nešto originalnije, pa je odlučila iz prostesta da mu vrati poklon, a on ga je podelio sa budnim zadrugarima u sobi.

Međutim kako mu to sa čokoladicom nije prošlo, Bilal je rešio da Maji donese nešto drugo kako bi je obradovao. Naime, on joj je doneo teglu čokoladnog krema, što je Maji istog trenutka izmamilo osmeh na lice, pa nije morala ni da se trudi da sakrije oduševljenje zbog ovog njegov gesta.

Nakon što se vratila u Belu kuću, Ana Ćurčić je razgovarala sa zadrugarima, između ostalog i sa Bilalom i Majom i otkrila im šta su joj Ivan Marinković i Jovana Tomić Matora ispričali za trač o njoj i Bilalu, a oboje si ostali u čudu, mada svi sumnjaju da je taj trač pokrenula Valentina Stanković.

Valentina Stanković požalila se Žani Đorđević da njeno prijateljstvo sa Zvezdanom Slavnićem puca, pogotovo otkako se nije izborio za njene cigarete i održao joj predavanje u sobi za izolaciju. Žana je potom osudila Valentinu i stavila joj do znanja da njeno prijateljstvo sa čovekom koji može otac da joj bude, nije normlano.

Anđela Đuričić i Zvezdan Slavnić su tokom noćne šetnje razgovarali o njihovom odnosu, a i o raznim temama, a onda su se dotakli i njenih suza na žurki, dok je bio u ljubavnom odnosu sa Majom Marinković. Zvezdan je zamerio Anđeli na tom ponašanju jer je smatrao da nije trebalo sebi da dozvoli da roni suze ispred njega i Maje.

Njih dvoje su u jednom momentu i sačinili spisak stvari koje su im potrebne kako bi Anđela tražila to od podrške, "Bungiš tima".

Zvezdan se tokom razgovara prisetio svoje veze sa pokojnom Ksenijom Pajčin, pa je otkrio zašto nije toliko rečit kada je u pitanju ona:

Pričao bih i lepše o Kseniji. Uvek je bila vedra i nasmejana, a ja sam to tako skratio. Ja to ne volim da pričam... Pitali su me, ali nikad nisam pričao da je nahvalim kakva je stvarno bila kad smo bili zajedno - govorio je Zvezdan.

Njih dvoje su nakon toga došli u Belu kuću kako bi večerali, a onda je Anđela krenula da komentariše Anu Ćurčić, Marka Markovića i Žanu Đorđević koji su prošli pored njih.

Miljana Popović i Neca Lazić prišli su Zvezdanu Slavniću u dnevnoj sobi, dok je čekao Anđelu Đuričić da se okupa, pa sa njim započeli žestoku trač partiju o Ivanu Marinkoviću.

Anđela Đuričić i Zvezdan Slavnić odlučili su da se vrate u sobu za izolaciju, a on je sve vreme dok su se spremali za spavanje pričao o Ivanu Marinkoviću, jer je bio pod utiskom od svega što su mu Miljana Popović i Neca Lazić ispričali. Njih dvoje su se vrlo brzo spremili za spavanje i ušuškali u krevet, a čim su legli su se zagrlili i dugo šaputali na jastuku. Očigledno da iako svaki dan nailaze na neke nesuglasice uspevaju da se izbore sa tim na samo njima poznat način, a pored svega što se desilo, ipak ostaju u vezi.

Kako će se razvijati odnos Maje i Bilala, i kakvi će se tračevi još čuti u Beloj kući, ostaje nam da ispratimo i saznamo u nastavku najgledanijeg rijaltija Zadruga.

Autor: Pink.rs