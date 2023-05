Ovo niko nije očekivao!

Pevačica Vesna Đogani godinama je u skladnom braku sa denserom Đoletom Đoganijem, a sada je progovorila iskreno o njihovom odnosu.

- Đole uvek gunđa! (smeh) Uopšte ga ne slušam više, pre sam se sekirala preterano, mnogo se uzbudim u tim trenucima, ali sam bila mlađa. Postoji reciklaža, postoji ono da mi nije potrebna ta informacija i neću da se sekiram oko toga i idem samo na ono što me interesuje- sa osmehom je priznala Vesna, a potom otkrila kako reaguje na Đoletove primedbe:

– Ništa mu ne kažem u tim momentima, samo nastavim dalje i ne obraćam pažnju. On ide za mnom!

Malo ko zna da Vesna i Đole uprkos dugogodišnjoj ljubavi nikada izgovorili sudbonosno „da“, ali i da je glavni krivac za to upravo ona.

- Zato što nećemo, ja neću, ne pada mi na pamet! Na žalost to su neke stvari koje nas ograničavaju. Ljudi se nekako drže toga kao da je to jako važno, prave ogromne svadbe i puno toga tu bude, a život je zapravo ono što se posle dešava u životu. Ranije sam čak imala strah od toga, da bi to možda prekinulo naše trajanje i ljubav, strast i sve ostalo. Sada sam u fazonu da mi to neće potvrditi ljubav i poštovanje- otkrila je Vesna i priznala da joj ni malo ne smeta što je njen dragi ne oslovljava sa „supruga“ u javnosti.

Podsetimo, iako su Vesna i Đole nedavno prolazili kroz težak period kada je u medijima odjeknula vest o denserovoj navodnoj aferi, Đoganijeva je ekskluzivno za Grand otkrila da je poverenje ključna stvar u odnosu dvoje ljudi, ali i recept za uspešan brak.

– Ako sam mu verovala pre petnaest godina ne znači da je to zauvek. Bitno mi je da kada ga vidim znam koliko je sati, da li mi tu nešto vrda ili ne, isto tako i on za mene. Mi ne gledamo jedno drugom u telefone, to za nas ne postoji već svako ima slobodu da izađe gde želi, meni je to sve normalno. Zaista imam poverenje u njega. Što se izgleda tiče trudim se da mu priskočim pošto je on stvarno top, top, top- istakla je.

Autor: M.K.