Glumci Dragan Gagi Jovanović i Branka Pujić porodično žive na tri adrese. Non-stop su između Zemuna, Zlatibora i Herceg Novog, a tako im, kako ističu, jako prija.

- Odlučili smo da imamo mir, da živimo sa prirodom, da budemo u prirodi. To smo zajedno shvatili, baš sam pomislio da će to biti teško, da se ona pomeri iz grada, da ode u šumu, na planinu, da živi sa nekim Gorštakom tamo. Branki se to dopalo, napravili smo naš mali raj na planini. Moralo je tu da bude i mesta za primorje, Branka to mnogo voli, boravak kraj mora se podrazumeva - kazao je Gagi Jovanović sa osmehom na licu, pa je Branka Pujić istakla da je ponosna na snalaženje u kuhinji.

Kuvam i spremam na "smederevcu", tek sad doživljavam svoj vrhunac kulinarskog umeća. Mama me je učila da spremam pužiće, to ima specifičan ukus kad je u "smederevcu", evo, pohvali me, Dragane... (smeh) U punom smo kontaktu sa prirodom - rekla je Branka u emisiji "U krugu porodice".

- Imamo naš mir. Ispod drvene kućice je prostor, tu je sto za bilijar, sto za stoni tenis, pikado, ima tu dosta sportova koji mogu da se igraju. Mnogo toga lepog je tu, šetnje su tu najlepše od svega - kazao je Dragan Jovanović.

- Slušamo ploče, kad se najedemo projice. Imamo kasete, božanstvene neke, nikad nismo toliko plesali kao na Zlatiboru - dodala je Branka.

Gagi je istakao zbog čega ga više ne privlači toliko gradski život.

- Moderan život je usmeren na neke uloge, svi igraju neke uloge. Svi su neko drugi, užasno im je važno kako ih vide drugi. Umetnost je došla u problematičan period, skoro da je biznis, a ne umetnost. Sve te neke stvari su me udaljile od modernog. Ja sam sam sebi najveći kritičar, strog sam kritičar. Izgubio sam želju za prikazivanjem, za novcem, za karijerom, sve to što se desilo sa pametnim telefonima, ja i dalje imam Nokiju onu za poruke, to je to - zaključio je Gagi.

Autor: pink.rs