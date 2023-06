PEVAČ I NJEGOVA ŽENA POMOGLI PRETUČENOJ BEBI SA ZVEZDARE! Sa majkom je smestili kod rođaka, pa otkrili koji su sledeći koraci! (FOTO)

Policija je juče uhapsila nasilnika (25) iz Beograda zbog sumnje da je pretukao nevenčanu suprugu i njihovu šestomesečnu bebu.

Beba se juče nalazila u domu folk pevača Milana Dinčića Dinče, a sada je njegova supruga Jelena Dinčić otkrila da su beba i majka kod rođaka, gde im je pružena sva pomoć.

- Mama se vratila sinoć kada je završila sve preglede i kada su potvrdili pregledom da je silovana, pa je valjda u optužnici dodato i to, osim nasilja u porodici. Unajmili su advokata, pa ćemo dalje videti kako će teći slučaj - priča Jelena i dodaje:

- One su sada kod rođaka, pružena im je sva pomoć oko bebe u vidu hrane, stvari. Ispratićemo slučaj da li će ga pustiti da se brani sa slobode, koliki mu je pritvor određen... To je neki sledeći korak - dodaje Jelena.

Podsetimo, Jelena je juče otkrila sve detalje ovog slučaja.

- To je rođena sestra od moje vaspitačice, koja radi kod mene u vrtiću, pa sam prosto osetila i moralnu dužnost da moram da joj pomognem. Žena je trpela već duže vreme nasilje, ali je pretio da će svašta da uradi, što se i sada plašim da će da ga puste, njega su sad upravo priveli, imam tu informaciju. Ona, dok je tukao samo nju, nije reagovala, međutim, dete je imalo modrice. Ja sam to dete videla, kada je pitam šta je ovo, ona je lagala, te udarilo se ili nešto... - kazala je Jelena Dinčić.

Pevačeva supruga ističe da je pomenutu devojku silovao V. M.

- Noćas, kada je i silovao i tukao i dete davio, ona je sačekala da ode na posao, i pozvala nas i otišli smo u Urgentni da sve to prijavimo. Supruga njenog su priveli, posle velike borbe i cimanja, priveli su ga. Dete je u podlivima i modricama. Ona još nije došla, mi je čekamo, mi smo uzeli dete, povrede, nagnječenje grudnog koša, sve je to u Tiršovoj utvrđeno, međutim, pošto je silovana, morala je da ide u Višegradsku na pregled, a to ne može dok inspektor ne da nalog. Onda su nju odveli policajci službeno i evo čekam da se vrati - istakla je Jelena.

- Ona nema porodicu, sama je sa sestrom, mama je preminula, što joj je bilo i gore jer nije imala gde da se vrati. On zna da ona nema nikog da stane iza nje, samo su njih dve sestre, drže se zajedno. Komšiluk se ceo ujedinio, njoj ne treba finansijska pomoć, pronaćićemo joj advokata i sve smo uzeli stvari, nama je samo bitno, i zašto sam sve ovo objavila, je da bude iza rešetaka, a ne da bude sutra pušten, uz zabranu prilaska, pa da uradi neku tragediju i da dođe kod nas kući - zaključila je supruga pevača Milana Dinića Dinče, koji je svojevremeno učestvovao u "Zvezdama Granda".

Inače, kako je ispričala A. S., sestra oštećene, beba ima modrice po glavi, ali na svu sreću ni majka ni dete nisu životno ugroženi.

- Beba ima modrice po glavi, to nije od sinoć i to traje već neko vreme. Hvala Bogu, nisu životno ugroženi, policija je reagovala, ali moja sestra je bukvalno 12 sati provela na nogama u Urgentnom centru, pa u GAK-u - rekla je A. S. i dodala da je nasilnik uhapšen, te da se sada osećaju sigurno.

- On je uhapšen i sproveden, u policiji je priznao sve. Samo želim da oni budu sigurni i da nasilnik ostane tamo gde mu je mesto - poručila je prestravljena sestra.

Takođe, rekla je da se nada da će njenoj sestri nadalje biti pružena neophodna pomoć.

- Videćemo kakva je dalja procedura, samo se nadam da će joj pružiti adekvatnu pomoć jer ne može da radi, beba ima šest meseci. Nadam se da će sve biti okej - zaključila je neutešna sestra.

Autor: Pink.rs