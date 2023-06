PROBLEMI PREKO GLAVE! Frajle na sudu traže PRAVDU! Bivša menadžerka želi da im OTME ime benda! Evo šta će se dešavati!

Neizvesna situacija!

Pre nekoliko dana hrvatski mediji objavili su tekst u kojem su izvestili da će u septembru biti održano prvo ročište na sudu u Zagrebu između Frajli i "Kroacija rekordsa"

Članice muzičkog sastava Frajle - Nataša Mihajlović, Nevena Buča i Jelena Buča - imaju problema preko glave! Najpre su se sukobile s bivšom menadžerkom Lidijom Samardžijom oko naziva benda, a potom i sa izdavačkom kućom zbog polaganja prava na svojinu.

Pre nekoliko dana hrvatski mediji objavili su tekst u kojem su izvestili da će u septembru biti održano prvo ročište na sudu u Zagrebu između Frajli i "Kroacija rekordsa", a glavni akcenat stavili su na to što će one same sebe zastupati na sudu, za razliku od suprotne strane, koja ima mnogo advokata. Kontaktirali smo sa PR službom Frajli i pitali ih za komentar

Sudski sporovi protiv "Cepelin medije Zagreb" i "Kroacija rekordsa" samo su deo borbe grupe The Frajle da nam se vrate prava koja su nam bespravno oduzeta, a u koja smo godinama investirale i emocije i novac. Advokati kojima se hvali suprotna strana nama nisu potrebni jer je na našoj strani istina, pravo i pravda. The Frajle će se uvek braniti, bez obzira na moć onih koji ih ugrožavaju i višegodišnju torturu koju nam razna nesavesna lica priređuju. Isto važi i za pokušaj prisvajanja naziva benda od strane bivše menadžerke, koja za tako nešto nema nikakav osnov.

S obzirom na 14 godina dugu karijeru, predan rad, posvećenost muzičkom stvaralaštvu i publici, The Frajle žele da potvrde da je pošten rad jedini ispravan put kojim će nastaviti da i dalje idu. Nažalost, ovo naše opredeljenje podrazumeva da nekada, u cilju sopstvene zaštite i postizanja pravde, moramo da se obraćamo nadležnim institucijama - navele su one u odgovoru.

Predstavnici "Kroacija rekordsa" nisu odgovorili na naše pitanje zbog čega se sude s Frajlama.

