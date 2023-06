ČEKA JE PRSTEN POSLE IZLASKA IZ ''ZADRUGE''?! Aca Bulić za Pink.rs otkrio da li će ZAPROSITI Anu, a evo kako je njena mama reagovala! (VIDEO)

Šok!

Kuma Ane Ćurčić, Milena Kačavenda, njena majka Mila i njena prva ljubav, Aca Bulić, pristigli su u Šimanovce.

Naime, dosta se u medijima spekulisalo o tome da će Aca zaprositi Anu po njenom izlasku, o čemu je upravo govorio za Pink.rs.

- Pišu svašta. Ne mogu da vam kažem da li je istina dok Ana ne izađe - rekao je Aca kroz osmeh, a onda je Anina mama, Mila, otkrila da li je za to:

- Ja sam to i juče rekla, da - rekla je Mila.

Kada je reč o sinoćnjem brutalnom suočavanju Milene i bivše zadrugarke, Ermine Pašović, Kačavenda se i na to osvrnula.

- Toj personi nikada ne bih prišla, mislim da sam bila na visini zadatka, ono što sam rekla pri tome ostajem. Dalje se s personom džogerom ne bih bavila, mogu samo da kažem da sam u lajvu na instagramu odgovorila na njene teške optužbe, s Pink televizije, odakle sam dobila od nje i srednji prst. Ne čujem je od parfema, tako će biti od ovog puta - rekla je Milena.

Na pitanje kako će izgledati susret s Ivanom Marinkovićem, koji je imao žestoke sukobe sa Ćurčićevom, imali su da kažu.

- Ja Ivana Marinkovića poznajem iz perioda kada je živeo s Gocom Tržan, po meni je dečko skroz okej i korektan. Mislim da je sada borba za presto, da znaju da je Ana favorit. Pritisci na nju su neminovno sve gori i gori. Nadam se da je večeras kraj i da neće kiše biti i da ćemo proslaviti njenu pobedu - rekla je Milena.

Anina mama, Mila, otkrila je kako je zapravo izgledao život Ane i Zvezdana Slavnića.

- Ana ništa nije lagala i to je poenta, ali ona to uopšte njima nije mogla da dokaže. Ja sa Anom i Zvezdanom nisam živela, više sam se družila sa njegovom majkom. On bukvalno nije ni provodio vreme kući. Ja kad god odem, on je spavao preko dana, a kad deca dođu iz škole morali su da ćute, jer on spava, a šta je radio noću to ne znam. Ana nije uživala, već je radila tri posla da bi imali nešto, a on trošio. Prokockao je Anina stan i ona je sada podstanar. Ja bih volela da ga sretnem jedan na jedan. Ako me bude tražio odazvaću se, ja njega neću tražiti - rekla je Anina majka.

Za sam kraj, otkrili su šta će, osim zagrljaja i poljubaca da kažu Ani kada je budu ugledali.

- Pobednice, volimo te - rekao je Bulić.

U video prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N.Ž.