Bez dlake na jeziku, kako smo i navikli od nje!

Poznata pevačica Zorica Marković zauzela je 13.mesto u velikom superfinalu "Zadruge 6", te je za portal Pink.rs otvorila dušu o svom učešću i sukobima sa mnogim zadrugarima u kojima se nije libila da iskaže svoje mišljenje.

Poslednjih dana delovalo je da ste priželjkivali kraj, kako se sada osećate?

- Ne da sam priželjkivala, postalo je monotono, nije bilo ključnih tema, bili su intresantni. Smorili su me napadi na Anu Ćurčić, postalo je bolno, degutantno, postalo je odvrtano od strane ekipe ljudi, tzv. "donjeg doma". Možemo da imamo sukob mišljenja, ali baš toliko da se vređamo, nikada ne bih tako razgovarala da nisu bili toliko bezobrazni. Žena im ništa nije uradila, ne njima, nikome - rekla je Zorica.

Koji je razlog "donjeg doma" da se pobune da vi imate Zvezdanov "vetar u leđa" da je podržite?

- Čovek je video da sam ja pravi prijatelj i da ja ne mislim loše njoj, niti njemu. Nažalost, da sam mogla obome da pomognem, ali ja nisam dvolična, ja sam uvek na strani žena i na strani Ane Ćurčić i svih žena, a mnogo ih ima takvih...Ja sam se na nominacijama zahvalila oboma kada su bili nominovani, veruj mi da sam "hodala po žiletu". To je ono što ja cenim i poštujem, ne podržavam. Da li je njega briga šta ja mislim?! Naravno da ne. On čovek je mene poštovao, kao i ja njega. Tu oni imaju ljudskost, kad je njemu Ana prilazila kada mu je teško, ja sam ih tu razumela. On je očekivao da Ana bude više fer, ali pošto nije imala emocije, nije mogla.

Najveće uvrede pretrpeli ste od Anđele Đuričić, vi ste rekli da imate džokera. Da li ćete napokon otkriti o čemu je reč?

- Da se malo sve ovo slegne, malo prođe, nisam htela da dolivam ulje na vatru, jer bez obzira šta je uradio, nisam mogla da kažem to, ne bi dobro donelo Ani. Nikada neću da budem razlog da neko izađe napolje. Toj dotičnoj ne želim da dajem medijskog prostora, dosta je o sebi rekla. Nažalost, mladost, a toliko zlobe! Šta čovek treba da uradi drugom čoveku da se takve stvari požele?! Hajde to što mi je rekla da sam zlo, ali tako mlada osoba da izgovori da ne bi živela da je kao ja. Mislim da je jako jadna! Ne mogu da oprostim, na sudu smo, tužila sam je, ne mogu da oprostim jer sam otišla u bolnicu. Ono što sam izgovorila je tačno, čitala sam o tome pre ulaska, vezano za Mensura. Njoj na čast i obraz.

Svađa sa Mikicom Bojanićem, porekao je da ste se ljubili s njegovim ocem. Da li ćete posle ovog kraja sa Mikicom normalnom funkcionisati ili ćete nastaviti rat?

- Sasvim bezazleno provukao se neki nesporazum, Miloš i ja i tu se stalo. Ja tog čoveka poštujem, jer je on zaradio i za praunučiće, toliko hitove i veliki je radnik. Mikicu sam prvi put ovde upoznala. Njegov izlet i ono što sam ja preživela od njega, to mi je totalno dva različita sveta. Ja sam o njemu imala lepo mišljenje, ali nije lepo da me posle mesec dana optuži da sam ja lopov, gde sam mu rekla: "Diži se, nemoj da si fikus". Zato sam ja onako reagovala, smatram da smo kolege i ako ne zbog nas, nego zbog poštovanja njegovog oca i mene, nije smeo da izgovori onakve laži. Njegova stvar. Kada sam ga videla, nisam ga poznavala, bio mi je drag. Mislim da je on poslednji čovek s kojim ću imati raspravu, a kamoli onolike uvrede. Mislim da je dosta uticalo okruženje na njega, bolje bi prošao da je bio solo! Pritom, Mića je za njegovog oca rekao najgore stvari, brutalne, ali su se pomirli. Nikakav problem. Rekao je da stavlja tačku, ja se slažem s tim.

Saznali ste da Anina kuma, Milena Kačavenda, vas ne podržava, a sada ste se upoznale. Da li mislite da ćete da rešite sve to?

- Ja sam rekla kada sam dobila to pitanje, rekla sam i za crnim stolom da žena ima pravo. Apsolutno razumem, šta god, da god. Naravno da će njoj Ana najbolje objasniti, Ana svaku situaciju pamti. Dopala mi se, jedna je lafica, sada kada sam je videla. Prosto, Ana je u jednom momentu rekla da se niko ne oglašava osim njene mame. Mi smo pričale o njenoj kumi, koju ja ne poznajem, a ona je rekla da je ona zaslužna da je zastupa napolju. Svaka čast na tim ratovima koje je vodila! Ja razumem ženu, ipak je to prijateljstvo 20 godina i biti srčano uz nekoga. Možda je i ovo razlog, ja znam 20% stvari, ona zna 100%, pa na osnovu naših priča ili rasprave oko običnog je**nog upaljača, ali je jako teško bilo, jer je tu nervoza.

Mnoge kolege su vas podržale, posle svih ovih sezona rijalitija, da li mislite da je vreme za jedan fantastičan koncert?

- Moram da nađem dobru pesmu. Hvala svim kolegama, ja bih volela kao Zorica Brunclik da imam koncert na Tašu. Ja moram dobro da se odmorim, da nađem dobru pesmu, ja bih radije neku veliku kafanu da se mi družimo sledećih 12 godina. Pre će biti kafana, pa ćemo pevati svi zajedno.

Autor: N.Ž. ; N. B.