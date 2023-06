NIJE MOGLA DA PREĆUTI! Marija pred svima očitala BUKVICU Martini Jozinović: Idi vežbaj, MANI SE ĆORAVA POSLA!

Dragan Đurić i Martina Jozinović drugi su par koji je nastupao večeras i osvojio maksimalan broj glasova žirija.

Dragan se predstavio pesmama „Rekla si mi da ne voliš zimu“ i „Bosno moja jabuko u cvetu“, dok je Martina pevala „Nije ljubav to“ i „Štikla“, a nakon preglasavanja direktan prolazak u polufinale slavila je Martina.

Prva je svoj sud dala Ana koja je imala zamerke na Draganov račun.

– Dragane, malo si lošiji nego što smo na tebe navikli, nisi blistao. Pokušavam da nađem opravdanje iako sam glasala i volim kako ti pevaš. Martina, ja ne znam šta si bolje pevala, fenomenalna bez greške, sa emocijom– objasnila je Bekuta, na šta se nadovezao Bosanac sa sličnim stavom.

– Đuriću, bezvoljno, uplašeno, suviše kalkulacije. Oću da ga bušim zato što je on meni drag i iz Bosne je, nije bilo dinamično, sve je bilo ravno. Martina, nemoj više pevati Marijine pesme one su mi se počele i dopadati, kakvu ti imaš erotiku u prvim taktovima nastupa i tvog obraćanja to je čudo jedno– rekao je Stojković.

Snežana je pohvalila oba kandidata, s tim što je prednost dana Martini koja je po njenom mišljenju bila savršena.

– Dragane, protiv Martine glasati je besmisleno. Bio si dobar, u baražu skoncentriši se i ti to možeš. Ti, pobednik, ti si apsolutno vrh od kada si se pojavila– rekao je Mili.

Viki je pohvalila oba kandidata koja su stilski potpuno drugačija i koja su po njenom mišljenju bila odlična, ali da je prednost dala narodnjacima. Đole je takođe prednost dao Draganu čime je hteo da mu da vetar u leđa.

Na kraju, Marija se obratila svojoj kandidatkinji koju žiri iz kruga u krug hvali.

– Ja sam i u prošloj emisiji govorila o ovoj tematici favorita, mani se ćorava posla, idi vežbaj, pevaj i zaboravi na tu priču, u redu?- šestoka je Marija prema svojoj kandidatkinj, na šta je on apotvrdno odgovorila, dok je Ceca pohvalila svog kandidata.

