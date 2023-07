Ana Ćurčić, bivša učesnica "Zadruge", šokirala je javnost kada je noćas, u emisiji "Narod pita" na Pinku, obelodanila da je obnovila emotivnu vezu sa nekadašnjim dečkom Acom Bulićem!

Njih dvoje su bili zajedno pre mnogo godina, u mladosti, a Bulić joj je bio velika podrška tokom njenog boravka u "Zadruzi". Otkad je izašla iz rijalitija, njih dvoje se ne razdvajaju, uprkos tome što on ima ženu, koju je sada zbog Ćurčićeve ostravio. Iako je Ana ranije govorila da Bulićevoj izabranici ne smeta njegov odnos sa njom, buduči da vidi da je sve na prijateljskoj bazi, sada je promenila ploču, a na pitanja o njoj ne želi da odgovara.

- Ja nisam u kontaktu sa Acinom ženom, naravno da ne. Nema potrebe da budem. Sve za nju pitajte Acu. Ja znam da on nema ženu, tako da... Ovde nisam došla sa obezbeđenjem, to je Acino, on ima godinama. To nema veze sa mnom - kazala je Ana noćas, a prvi njen poljubac sa Bulićem uhvatio je paparaco našeg portala.

Ana je potom istu fotografiju podelila na svom nalogu na Instagramu uz reči:"Ljubav je odvažno", a naišla je "na nož" pratilaca, koji su je obasuli negativnim komentarima budući da je, kako smatraju, Acinoj ženi uradila sada isto ono što je i njoj Anđela Đuričić sa Zvezdanom Slavnićem u "Zadruzi".

- "Sad nema Aca curu? Zar nisi ti sada ljubavnica?", "K*rvetina raspala, gutalica smrdljiva", "Koja je razlika između tebe i Anđele? Nikakva, iste ste", "Pa je l Aca nije oženjen? Tako si pričala" - samo su neki od negativnih komentara Aninih pratilaca.

Autor: pink.rs