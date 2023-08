POSTAO JE DEDA SA 39 GODINA! Bio je u najgledanijem rijalitiju, proslavio se u Zvezdama Granda a onda je NESTAO SA JAVNE SCENE! (FOTO)

Posle "Zvezda Granda" Cobe je izdao nekoliko pesama, dva puta učestvovao u rijalitiju, a onda se posvetio porodičnom životu, te danas živi na relaciji Beograd – Berlin.

Pevača Slobodana Batjarevića, poznatijeg po nadimku Cobe, javnost je upamtila tokom učešća u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda" još 2007. godine. On je tada stekao veliku popularnost, ali se kasnije potpuno povukao iz javnosti.

- Nigde nije bolje nego tamo gde si rođen i gde si odrastao. Posle korone sin je odlučio da se preseli u Berlin jer ima mnogo prijatelja tamo. Korona je bila samo kap koja je prelila čašu da se odluči na taj korak. Hvala Bogu, super mu je tamo, živi srećno, zdrav je i to je najbitnije - rekao je pevač, prenosi "Grand" i dodao:

- Kada sam ja u pitanju živim na relaciji Srbija-Nemačka. Takav način života prati me već dvadeset godina unazad. Ništa se posebno nije promenilo. Deca su mi u Nemačkoj, jedino to je novo, ali je najbitnije da su zadovoljni - dodao je on.

U „Zvezdama Granda“ 2007. godine su, pored njega, učestvovali i do finala došli Rada Manojlović, Milan Stanković, Milan Dinčić Dinča, Dušan Svilar, Nemanja Stevanović i Silvija Nedeljković.

- Da se skupi cela moja ekipa, tačnije nas sedam finalista, apsolutno bi oborili sve rekorde i gledanosti i posećenosti. Ponovo bi se napunile hale kao nekad, jer je moja sezona takmičara iz 2007. godine zaista bila jedinstvena. Bilo bi interesantno kada mi svi finalisti snimili novogodišnju pesmu i siguran sam da bi gledaoci voleli da nas ponovo vide zajedno - rekao je on.

Cobe je, inače, učestvovao u rijalitiju "Farma" i "Zadruga", a u međuvremenu je postao i deka i to sa samo 39 godina.

- Tačno je, prošle godine sam postao deda, najmlađi deda na svetu. Stigla je moja Ana, moja prva radost - rekao je sa ponosom za „Grand" tada, pa nastavio o tome što je krio te lepe vesti od javnosti.

- Znate da je ne volim mnogo da se eksponiram, pa sam tako i svoju porodicu čuvao daleko od očiju javnosti. Ali ovo je sad lep povod. Sin živi u Berlinu i sad sam sve češće kod njih, pogotovo otkad su dobili malu Anu. Trudim se da svaki slobodan trenutak iskoristim za uživanje sa unukom.

Autor: Pink.rs