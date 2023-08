SA SVOJOM IZABRANICOM JE U LJUBAVI 40 GODINA! Evo kako je Bosanac osvojio Dunjino srce, morao da PREVARI roditelje: Venčali smo se...

On je otkrio i kako je protekao njegov pokušaj da osvoji Dunjino srce.

Dragan Stojković Bosanac je privatno porodičan čovek, a sa svojom izabranicom Dunjom u braku je četrdesetšest godina.Iako, su proveli više od polovine života zajedno, javnost retko ima priliku da je vidi ispred kamera, a o tome kako se rodila ljubav između njih dvoje kompozitor je jednom prilikom govorio.

- U to vreme moje mladosti park u Konjicu je bio pun zelenila i bio je jedan od najlepših parkova u to vreme u Jugoslaviji. U parku se pecalo, iz parka se zaljubljivalo, odatle se išlo u bioskop, pa i vraćalo se da se „šaketa“ (prim.aut tuklo). Ja sam se zaljubljivao, jer sam bio dosta emotivan, a bogami i uzvraćalo se to. Važio sam za jednog mangupa – ispričao je Boske, a potom otkrio kako je upoznao suprugu.

-Kada sam završavao maturu, onda su mi drugari napravili spisak za moj govor dali naslov „Oproštaj velkikog poglavice“, tu sam upoznao i Dunju, moju suprugu. Mi smo bili i komšije i mogu reći kako je Dunja moja ljubav iz srednje škole. Zajedno smo rasli, upoznavali se, zajedno smo išli u školu. Zajedno smo išli od prvog razreda gimnazije, dok smo u osnovnoj smo menjali smene – opisao je Boske.

- Kada sam malo stasao i počeo devojke „da odvajam“, ja nju za ruku, ona meni kaže: „Beži“. Bio sam zatečen kako to meni neko da kaže. Bogami sam se tu zatreskao i dođosmo zajedno na fakultet. I posle toga sretno se oženih i dobih dvoje divne dece – priznao je Bosanac.

Nakon završene srednje škole, na iznenađenje mnogih, Stojković se umesto u Sarajevo preselio u Beograd, a jednom prilikom istakao je da je upravo Dunja jedan od krivaca za ovu životnu odluku.

– Dobrim delom sam zbog Dunje prevario moje roditelje da je bolje da sam u Beogradu nego u Sarajevu. Ona je išla u prestonicu da studira, a ja sam imao kalkulaciju da je ne pustim samu u veliki grad, a i meni se mnogo više dopalo šta je to dolazilo iz Beograda i mene je to povuklo- ispričao je Dragan pa se osvrnuo i na veliki korak koji su napravili još tokom studija.

Do venčanja je došlo posle višegodišnjeg zabavljanja pomalo neočekivano.

- Dogodila se jedna nepredviđena situacija i mi smo se venčali na zaprepašćenje i mojih i njenih roditelja. Počeli smo da živimo zajedno kod neke njene rodbine, rođak je rekao „Hoćeš li se ženiti, zete evo ti soba“. Svakako smo bili već dugo zajedno i to bi bio logičan korak koji je Dunjina trudnoća samo ubrzala. Tada sam shvatio da najveću ljubav prema ženi osećaju muškarci – ispričao je Boske kako je započeo njegov brak te 1977. godine.

Gospođa Dunja izabrala je miran i povučen život, a kako je kompozitor svojevremeno objasnio, njegova izabranica u potpunosti je posvećen porodici to je, između ostalog, ključ srećnog braka.

– Drago mi je da supruga nikada nije želela da bude zvezda preko druge zvezde. Ona mi je najveća i iskrena podrška u smislu nečega što se zove ljubav prema porodici i deci, a dođem i ja tu na red kao suprug. Prava stvar je kada se to oseti. Pazi me i priprema mi omiljenu hranu. Jako volim punjene paprike, a ona to izvanredno kuva, kao i hurmašice, kadaif. Mnoge sam probao, ali kadaif moje Dunje se može meriti sa onim iz Istanbula – rekao je nedavno Bosanac o svojoj lepšoj polovini ističući da je da je oduvek znao da je ona prava.

