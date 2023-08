U sinoćnjem izdanju emisije "Narod pita", voditeljka Ivana Šopić ugostila je Lepog Miću i Miljanu Kulić, koji su tokom cele emisije razgovarali o mnogim aktuelnostima, što vezanim za njihove živote, što za živote zadrugara sa kojima su boravili mesecima u "Zadruzi 6".

Kako su ga mnogi nazvali, "poglavica donjeg doma", ovoga puta za Pink.rs prokomentarisao je, kako se navodi, prevaru Nenada Macanovića Bebice. Naime, Miljana i njena majka potpisale su Ugovor o pozajmici u iznosu od 10.000 evra sa njim, a on je nakon toga ostavio Kulićevu, o čemu danima unazad bruji Balkan.

Šta mislite, je l' su se obistinile Zoline reči da je Bebica imao taj neki viši cilj kada je Miljana u pitanju?

- Ako je viši cilj 10.000 evra, onda ne znam šta su onda neki kodeksi moralni, šta je limit prevara i suština cele priče. Rekla mi je Miljana da im je tražio deset hiljada da kupi neki autobus, pa će on da otplaćuje kredit valjda...Ako je uzeo autobus, neka radi i nek vrati pare. On kaže da su njega koštali dva miliona, čega dva miliona?! Ne znam o čemu se radi, ali sam znao da će doći do ovoga zato što su to bili odnosi sa prekidima. Na kraju je Bebica pukao, a ovo je najbolje za Miljanu, njoj je najbolje kada je sama.

Da li je ovo pravi trenutak da se opet spoji sa Zolom, da li će doći do toga ili je ovo definitivno kraj?

- Miljana je neko ko kaže, pa porekne sto puta. Da voli Zolu, da. Ona se navukla na Zolu, da bude na prost način. Teško može da se iščupa iz tih kandži i zavisi od toga da li Zola želi da bude sa njom. Ako želi Zola da bude sa njom, ona je gotova.

Bebica je rekao Miljani da je bio intiman sa Marijom, što je Miljanu izbacilo iz takta?

- Da pitamo Miljanu, reći će da bi ušao u "Zadrugu 7 - Elita". Jasno je da ga Miljana ne voli, to se vidi iz aviona, a zbog čega je on to sve trpeo? Da li je voleo, pa joj je praštao sve, da li je imao viši cilj, ne znamo. Gledamo 50-50. Ja ne želim da verujem u to za Bebicu i Mariju.

