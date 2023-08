'SANJAO SAM DA SE ŽENIM, JASTUK MI JE BIO MOKAR OD SUZA...' Ljubavna priča Kebe i Olivere je kao iz filma, zbog pojedinih detalja OSTAĆETE BEZ DAHA!

Popularni folk pevač Dragan Kojić Keba je progovorio o svojoj neverovatnoj ljubavnoj priči sa suprugom Oliverom.

Naime, pevač već 4 decenije uživa u braku sa suprugom Oljom, a njihov brak je krunisan kada su dobili sina i ćerku.

- Olja je postala moja devojka a nikada je nisam video. Živeo sam u Loznici, spavao sam, sanjao sam da se ženim, ja sam mislio da ću biti večiti neženja. Sanjao sam da se ženim, sanjao sam lik. Probudio sam se, stvarno je jastuk bio mokar od suza. Ja sam sav bio uplakan. Nije mi bilo dobro, kako sam postao svestan: „Jao to je bio san, sreća“ - ispričao je Keba.

Nakon sna u kom mu je jasno ukazao lik jedne žene, bio je vidno uzrujan i krenuo je put kafane, ne bi li se osvestio i skrenuo misli.

-Dođem u gradsku kafanu, kažem: „Jao nešto mi nije dobro, ajde nešto da tresnemo“, jedno sedam dana sam bio u bedaku zbog tog sna, stalno mi je taj lik bio u glavi, nikako da ga isteram iz glave, neće da ode - rekao je.

Do prvog susreta je došlo sasvim neočekivano. Na nagovor muzičara došao je na svadbu na kojoj nije trebalo da bude i tada prvi put ugledao mladu Olju.

- Desilo se da smo se upoznali na jednoj svadbi u Velikom Selu kod Loznice. Na toj svadbi nije trebalo da budem. Nego su tad muzičari rekli: „Moraš doći, dolaze iz Mostara, puni su kao brodovi, proći ćemo dobro“, posle tri dana svadbe, dođem jedan dan, crne pantalone uske nosio, dolazim pod taj šator. Ona gleda, one kovrdže plava kosa, ja pevam i priđem do nje, i kažem: „Slušaj ti mala mogao bih ja da se zaljubim u tebe“, kako je uhvatila tutanj.

Drugi susret je bio presudan, tada je shvatio da je ona žena iz njegovih snova. Njihova romansa je počela i dan danas traje, a Keba o Olji govori sa puno poštovanja i prepih reči.

- Kasnije opet svadba na kojoj nije trebalo da budem, u Mostaru, Oljin ujak se ženio, isto tako i tad smo počeli da se dopisujemo, počeli da se zabavljamo. Jednog dana mi smo otišli na pićence. I tako ona jede, ja pijem vinjače i samo mi lik njen bljesnu, nije mi dobro bilo, moramo da krenemo odmah. U roku od 5 minuta bili smo u autu, nisam progovorio ništa do Loznice. Tu smo se rastali, nije mogla da me nađe, bežao sam, uplašio se. Kako se ne bih uplašio, isti lik to je taj. Na kraju me nahvata na istom mestu. Tako smo mi krenuli - zaključio je Keba.

Autor: M.K.