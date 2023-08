'MENADŽERU ZA SVADBE MORAŠ DA VRATIŠ SAV BAKŠIŠ!' Ksenija Knežević otkrila istinu o NOVCU koji uzmu na veseljima! SVE JE ZABLUDA!

Ksenija je progovorila o bakšišu na veseljima i pričama da se pevači vraćaju kući punih džakova.

Pevačica Ksenija Knežević i nekadašnja članica grupe "Hurricane", nastavila je solo karijeru, ali kako kaže njena prva pesma ipak nije prošla kod publike onako kako je očekivala.

- Kada sam izbacila prvu pesmu koja nije dobro prošla, onda sam shvatila da stvarno treba da radiš sve po osećaju iz stomaka, a meni je taj osećaj govorio da treba da stanem, da dobro razmislim koji ću pravac da izaberem, koje saradnike, koji žanr, šta meni leži - rekla je Ksenija, pa otkrila da će joj koleginica Sanja Vučić napisala pesmu koja će tek izaći.

Osim toga, Ksenija je progovorila o bakšišu na veseljima i pričama da se pevači vraćaju kući punih džakova, međutim ona ističe da nije baš sve tako kako se predstavlja.

- To je bilo nešto po Tviteru, kako mi uzimamo. To je smešno, oni hoće da ti daju pare, ti hoćeš da uzmeš, ali neće da ti daju dok ne dođe rođak da snimi, kako ti on daje pare, a postoji i menadžer za svadbe kojem moraš da daš sve što si uzeo i da isprazniš, i da vratiš taj bakšiš i sve ide po fiksnoj ceni, tako da ljudi ne budu u nekoj zabludi. Nisu ni svadbe ono što su bile, tako da makar smo dobile pečenje za džabe - ispričala je Ksenija.

