'U GORAŽDU KRUŽE PRIČE...' Džejla Ramović priznala s čim mora da se bori u rodnom mestu: Priđu mi da mi to kažu, odmah im poručim da me ZAOBIĐU!

Pevačica Džejla Ramović postala je miljenica publike širom Balkana 2018. godine, kada je učestvovala u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", u kom je trijumf odnela u finalnoj noći na leto, godinu dana kasnije.

Lepa Džejla od tada niže uspehe, nastupa širom regiona, a na račun njenog muzičkog talenta, neosporne lepote, ali i kulture i vaspitanja komplimenata ne manjka. Međutim, Džejlu dugo već prate i glasine o aferi s koleginicom Marijom Šerifović, što je više puta bezuspešno demantovala, budući da govorkanja o prirodi njihovog odnosa još uvek nisu prestala.

O privatnom životu ne govori često, a publika je nedavno, u jednom intervjuu, imala priliku da upozna njenu "drugu stranu", zapravo - kakva je pevačica kada nije na sceni.

Šta sebi najčešće zameraš?

- Sebi najčešće zameram što sam jako tvrdgolava i brzopleta, najčešće u privatnom životu. Tu nekako stalno pravim greške jer u trenutku ne razmišljam glavom. U poslu sam skroz drugačija, dosta razmišljam pre nego što donesem odluku.

S obzirom da se paralelno baviš muzikom i školuješ, koliko ti teško to pada? Kakav si bila đak?

- Iako sam uvek imala puno obaveza nekako sam uspela da ih lepo raspodelim i budem odličan đak. Sve se može kad se hoće. Snimila sam pesmu, imala emisije paralelno i ispite, pa sam za pet dana polagala čak jedanaest ispita. Slomila sam se tad.

Šta te najviše nervira kod ljudi, šta im zameraš?

- Defintiivno gramatičke i pravopisne greške me uvek izbace iz takta! I to ne sam kod mojih vršnjaka nego generalno, ne volim to da vidim na društvenim mrežama, posebno kada neko ne stavlja interpukcijske znake. Ja kada zarez ne stavim na pravo mesto iznerviram se jer onda rečenica nema smisao kakav treba da ima i kakav sam ja zamislila.

Mnogim javnim ličnostima smetaju negativni komentari na njihov račun, kakva je situacija kod tebe?

- U Goraždu kruže priče o svima i o svemu svakodnevno i u svakom trenutku se nešto priča jer je to mali grad i svi se međusobno znamo. Šta se tačno o meni priča ne znam, ali kad god mi neko priđe da mi ispriča nešto ja kažem da me zaobiđe. Naravno da ne mogu svakome da se sviđam i to je nemoguće.

Šta ti je najslabija tačka?

- Hrana (smeh) Da ispričam jednu stvar koju niko nije znao. Tokom takmičenja sam imala 63 kilograma i bila sam buca, a po završetku „Zvezda Granda“ sam spala na samo 54. Bila sam kost i koža (smeh) Obožavam da jedem pastu, picu, ma sve što ne valja ja jedem.

Autor: pink.rs