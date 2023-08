NAPRAVILE POTOP SUZAMA! Devojke zaplakale uz balade Bobana Rajovića, on raspametio sve OVIM potezom i dokazao da je ŠMEKER! (VIDEO)

Boban Rajović godinama važi za pevača koji pravi ubedljivo najbolje žurke, ali pored dobre zabave uz poznate hitove, često ima i suza.

Balade uz koje žene masovno zaplaču na njegovim nastupima su "Lijepa žena" i "Princeza", pa je tako bilo i na nastupima u Sinju, u Hrvatskoj, kao i u poznatoj diskoteci u Umagu.

Devojke su stajale u prvom redu, odmah ispred pevača, pa je bilo neminovno da on vidi njihovu emociju i suze.

U trenutku kada ih je ugledao, prišao im je i šmekerskim potezom oduševio je i njih i sve prisutne. Jednu devojku je čvrsto držao za ruku, dok je drugu zagrlio, a potom i poljubio u glavu.

"Jedan je Boban Rajović", "Ti si ljubav...", "Legendo, uvek dobar prema svojoj publici", "Blago se njima, što i ja ne pustih suzu, hahaha", "Evo načina da vas Boki izgrli - samo počnite da plačete", samo su neki od komentara.

Podsetimo, Rajović je nedavno, tokom boravka u Budvi u sklopu velike letnje turneje, dao iskren intervju za medije.

Kako je istakao, najviše novca u karijeri doneo mu je hit "Usne boje vina".

- "Usne boje vina" definitivno. Nedavno smo računali koliko sam puta otpevao pesmu "Usne boje vina". Ako je moj rekord da za godinu dana radim 160 nastupa, to je bukvalno svaki dan. 160 puta dva, jer je pevam po dva puta, nekada i tri. I, pomnožiš to sa šesnaest godina, znači mnogo puta sam je otpevao. (smeh) Zahvaljujući toj pesmu sam mnogo bio angažovan i isto tako zaradio puno novca - priznao nam je Boban.

Na pitanje koliko je platio tu pesmu, kazao je:

- Tada je bila nekih 30.000 evra, sve ukupno. To je danas verovatno duplo toliko, dakle 50.000-60 000 evra. Ali, naravno da nisam žalio. Bravo, super pitanja postavljaš, jer ljudi misle da pevači samo uzimaju pare, a niko ne pota koliko plaćamo sve pesme i promocije. Za informaciju svih ljudi, sa mnom ide 10 ljudi, svima treba platiti honorar, smeštaj, prevoz. Promocija pesme "Kamen u cipeli" je mnogo koštala bez obzira što ljudi misle da nije. Tako da, ima mnogo ulaganja. Bogu hvala zarađuje se mnogo. Koliko puta sam promašio, uložio u neku pesmu u koju sam verovao, a ona nikad nije postala hit. Ja i dan danas očekujem da će to da postane hit. Pesma "Pričaj mi o sebi" je top, vrhunaska balada, koju svi moji drugovi vole i moram stalno i svuda da je pevam, uradio sam za nju dva aranžmana, dve verzije pesme, dva spota ali narod se nije zakačio i to je to.

Zanimalo nas je i koliko bi bio spreman da plati kada bi mu neko garantovao da je napravio numeru koja će nadmašiti popularnost pesme "Usne boje vina".

- Ti si dugo u poslu i otprilike znaš koliki su naši honorari. Zamisli da mi neko garantuje da će biti hit i koliko ja onda mogu da zaradim para za zu pesmu?! Uh, ako ovo kažem eto naslova lako. (smeh) Za jednu pesmu, ako ti neko garantuje, a niko ne može da ti garantuje da će biti hit, spremam sam da dam 200, 300 hiljada evra. Ne bi mi bio problem da izdvojim za takvu pesmu za koju ću da znam da će biti hit. Iz prostog razloga što bi me ta pesma držala narednih pet godina i narednih pet godina bih mogao od te pesme da zarađujem pare. To je isto ulaganje kao ulaganje u ostali biznis - priznao je Rajović.

Autor: N. Ž.