ŠOK! Jeziva sudbina krije se iza pesme Vesne Zmijanac koju svi znaju - Na putu za najsrećniji dan sve je STALO!

Vesna Zmijanac važi za pevačicu koja ima veliki broj balada koje traju decenijama i koje svi odlično znamo.

Mnogo pesama nastalo je iz istinitih priča a jedna od njih je upravo i numera koju je otpevala Zmijančeva.

Pesma "Čiji ono svatovi" koju je otpevala Vesna navodno je nastala prema tragediji koja je zadesila jedan par. Mlada, koja je bila u drugom stanju, i mladoženja krenuli su na probu svog venčanja.

Nažalost, oni su imali saobraćajnu nesreću u kojoj su poginuli, a pesma je posvećena njima.

Podsetimo, i pesma Indire Radić nastala je tužnom sudbinom dvoje mladih, koji su planirali venčanje, međutim devojka se razbolela i u bolničkoj postelji pred sam kraj napisala je pesmu "Zmaj" koja je došla do Marine Tucaković a onda i do Indire.

Dečko i devojka iz pesme su se sreli i zavoleli u srednjoj školi. Deset godina zabavljanja rezultiralo je zakazivanjem svadbe. Ali, devojka tada saznaje da ima rak pankreasa u poodmakloj fazi. Venčanje je otkazano, a ona je dečku napisala pismo u bolnici (od reči do reči ove pesme) i zamolila ga da pročita kad ona umre. Međutim, on se napio to isto veče i otvorio pismo. Ujutru kada je došao u bolnicu, ona je umrla. Dečko je čuvao pismo 15 godina, nakon čega je rešio da ga proda Marini Tucaković.

Autor: N. Ž.