UDALA SE U TAJNOSTI, PA ODMAH PREDUZELA MERE! Anastasija i Gudelj se zakleli na večnu ljubav, ona JAVNO otkrila da li je PROMENILA PREZIME! (FOTO)

Pevačica Anastasija Ražnatović i fudbaler Nemanja Gudelj zavetovali su pre nekoliko dana u tajnosti na večnu ljubav pred Bogom.

Anastasija je uzela Nemanjino prezime, a na svom Instagram profilu je promenila prezime. Kako se ranije pisalo Anastasija Ražnatović, sada je to promenjeno u Anastasija Gudelj.

Podsetimo, Ceca je svojevremeno komentarisala to što se Anastasija neće više prezivati Ražnatović.

- Po srpskim običajima tako bi i trebalo. I ja sam uzela prezime od mog muža, što ne bi uzela i ona? To je potpuno ok, ja to podržavam - rekla je folk diva..

Inače, Anastasiji Ražnatović kuma na crkvenom venčanju bila je najbolja prijateljica, glumica Tara Milutinović, a pevačica je tu odluku odavno donela.

Anastasija i njen suprug su, inače, gorepomenut manastir u Begaljici izabrali jer je njena majka Svetlana Ceca Ražnatović kumovala na slavi Rajinovca, te je njena porodica bila domaćin slave manastira Mala Gospojina. Cecin duhovnik, Stefan Šarić godinama je služio službu upravo u ovom manastiru.

Autor: N. Ž.