BIVŠI MUŽ JOJ PONOVO PRAVI PAKAO?! Tanja Savić i njen novi dečko u problemu, Dušan joj NAMERNO NE DA RAZVOD?!

U domaćoj javnosti ne prestaje da se priča i piše o folk pevačici Tanji Savić nakon što je javno predstavila svog jedanaest godina mlađeg verenika Muhameda Mukija Bešića, a sada se šuška da promene na svom emotivnom planu nije ranije obelodanila jer otac njene dece Dušan Jovančević "neće da joj da razvod".

Ona je pre dve godine potpisala papire za okončanje te zajednice, ali druga strana sve odugovlači. Izvori kažu da Dušan neće da se razvede kako Tanja ne bi mogla da ozvaniči vezu s pilotom. On je nju svojevremeno i napao da ga je varala. U prilog tome svedoči i izjava koju je Dušan dao Kuriru u trenutku kad je saznao da pevačica više ne samuje.

- Kad smo počeli da se zabavljamo, ona je svog dečka prevarila sa mnom. Kad se vratila iz Australije od mene, nastavila je da se viđa s njim. Ona mi je to lično priznala. Slobodno napišite sve od reči do reči kako sam vam rekao. Ja znam ko je taj čovek. Varala me je i ja sam ćutao. Ne zanima me njen dečko, ali razvod ću potpisati kad ja hoću - rekao je jednom prilikom Dušan za Kurir.

Sveže verenu Tanju više ne zanima bivši i, pored toga što je još uvek udata, uživa u ljubavi sa 11 godina mlađim Bešićem. Golupčici planiraju da svoje ljubavno gnezdo sviju daleko od Srbije, u Americi, čim se Tanja razvede od Dušana.

