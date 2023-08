Poznati folk pevač Darko Lazić juče se venčao po drugi put sa svojom prvom ljubavi, Katarinom, a njegova bivša supruga Ana Sević, sa kojom je bio u braku od 2014.godine, pa sve do 2019.godine, na iznenađenje mnogih bila je pozvana, te je i došla na ovu svadbu.

Ana je istakla da podžrava Darka i Katarinu, a ono što je mnoge bacilo u rebus jeste to što je rekla da ona i njen bivši suprug sve rešavaju preko Suda, ali da su privatno u veoma korektnim odnosima, reklo bi se čak i drugarskim.

Oni iz ovog braka imaju zajedničku ćerkicu Lorenu, koja je takođe prisustvovala svadbi svog oca, a Sevićeva se pojavila nasmejana sa sadašnjim mužem Danielom.

Mnogima je ovaj Anin dolazak i njen trenutni odnos sa Darkom bio čudan, pa čak i pevaču Ljubi Aličiću koji je to i istakao tokom intervjua za naš portal.

NIJE VIDEO DETE GODINU DANA

Pre samo tri godine, Darko je u svojoj potresnoj ispovesti u emisiji "Premijera - Vikend specijal" govorio o odnosu sa pevačicom i šokirao je naciju kada je otkrio da nije, tada, video ćerku godinu dana, a kao razlog nije naveo ništa, već da za to mora da se upita Ana.

- Pre godinu dana sam je video, zbog čega, to moraš da pitaš gospođu Sević. To je moje prvo dete, moja prva ljubav, nedostaje mi najviše na svetu i dao bih sve da je vidim bar na sat vremena, na minut da je vidim - pričao je pevač tada, dodavši da sa bivšom suprugom ima mnogo nerazjašnjenih stvari:

Mi imamo neke nerazjašnjene stvari, sve ćemo rešiti ali sam rekao Ani da neće nauditi ni meni ni sebi, nego svom detetu. Svako ima pravo da bude sa ocem i sa majkom. Ne treba da me sabotira, ona je najbitnija, ona je naše dete. Tako bih rekao i za Alekseja, oni su bitni, mi smo nebitni više. Mi smo tu da ih zaštitimo, da mi ne da dete, ugrožava to dete, ne mene. Iako nisu u zajednici, dete ima pravo da bude i sa mamom i tatom. Samo neka Ana malo razmisli kome će nauditi, samo detetu. Pun mi je više, da ne kažem šta, da Darko ispada najgori. Puštam da vidim koliko su ljudi spremni da te ponižavaju. Ako ja nisam uspešan, neće imati ni dete, ni drugo dete, ni žena, ni druga žena - istakao je Darko, a njegova kuma Andreana Čekić, istakla je tada da nije upućena u to da li je prošlo godinu dana, ali je tada bila sigurna da je u lošim kontaktima sa Lazićem od kako je počeo da peva posle saobraćajne nezgode.

TUŽBE

Takođe, pre tri godine, medijima je buknula vest o tome da Sevićeva hoće da tuži svog bivšeg supruga, o čemu Darko u prvi mah nije bio obavešten, ali joj je tom prilikom čestitao na trudnoći. Pevačicin advokat otkrio je da su podneli krivičnu prijavu protiv Darka, nakon koje je, kako kažu, uplatio polovinu zaostalih alimentacija do marta 2020. godine.

- Protiv Darka smo podneli krivičnu prijavu nakon koje je uplatio polovinu zaostalih alimentacija do marta 2020. godine. Od tada do danas punih 19 meseci nije plaćao alimentacije pa dug sada iznosi 950.000 dinara - rekao je pravni zastupnik, te je dodao da je Darko navodno trebalo da uplati zaostale alimentacije kroz određeni vremenski rok, ali to nije učinio:

On je odlukom suda bio u obavezi da plaća mesečno 50.000 dinara za potrebe alimentacije. Kako to nije činio, izvršitelj vodi postupak trenutno i mi ćemo kroz izvršenje naplatiti potraživanje - istakao je Petroski.

Pevač se tada oglasio i istakao da je platio Ani sve alimentacije, kao i da više nisu na Sudu, već da su u korektnim odnosima.

- Ani sam platio celu alimentaciju. Ana i ja više nismo ni na sudu, okej smo, čak i više nego okej, normalno sve. Ne znam odakle Marini sad da njoj nešto dugujem, potegla je priču da ne plaćam redovno, ne viđam dete, ne kontam zašto. Imam svaku uplatnicu, imam sve preko računa, ne kontam šta osoba hoće da postigne osim što zna da sam slab na te stvari i hoće da me podstakne da se ja iznerviram i napravim neki drugi haos.

Vest koja se pojavila u medijima, da Ana tuži majku njenog bivšeg supruga Darka Lazića, Branku, iznenadila je pre dve godine sve, nakon čega se i Lazićeva majka oglasila.

Ne znam zašto Ana konkretno hoće da me tuži, kad o njoj ništa ružno nisam rekla. Ne mogu na miru ni da odbolujem muževljevu smrt i sve loše što nas je pogodilo. Pročitala sam da nas proziva kao da smo neka svevišnja bića na koje ne ide korona, a mi smo je preležali. Možda je aludirala na to što smo sa sela. Pa i ona, kao i većina, odnekud su došli i otišli u grad. Ne znam šta da kažem ni kada će se sve ovo završiti. Bilo šta da vam kažem ona može da tuži kako je krenulo, a ja nisam u stanju pored svojih muka da se vucaram po sudovima. Ja o tom detetu nisam ružnu reč rekla, niti ću, ipak je ona majka moje unuke. Koliko Darko voli da bude sa svojom ćerkom, toliko sam i ja željna svoje unuke - rekla je Branka.

Naime, kako je pre godinu dana Darko vozio automobil pod dejstvom alkohola i kokaina, Ana je iskoristila tada priliku, te je žestoko oplela po bivšem suprugu i ocu svog deteta.

Mene brine što Darko seda u automobil i vozi u takvom stanju. To je zabrinjavajuće - kazala je kratko Ana Sević.

Autor: pink.rs