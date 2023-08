HIT SNIMAK ANE SEVIĆ SA LAZIĆEVE SVADBE! Stegla pesnicu uz Knindžinu pesmu: Svaka bi f*kara da... (VIDEO)

Ana Sević objavila je snimak na kojem uživa sa koleginicom Vanjom Mijatović!

Pevačica Ana Sević juče se provodila na svadbi svog bivšeg muža Darka Lazića, a da se odlično provodila jasno je po snimcima koje je objavljivala na mrežama.

Njih dve uživale su uz svima dobro pozant hit Baje Malog Knindže - "Čuvaj mi se sin"...

Ana je sve vreme stezala pesnicu i sa osmehom na licu pevala hit pesmu, a u komentarima joj pišu da "nikada nije srećnije izgledala".

Inače, Ana se oglasila na Instagramu kada je stigla kući sa svadbe bivšeg muža Darka Lazića.

Objavila je kratak snimak na kojem se vide fotografije sa svadbe koje je uslikao fotograf koji je fotografisao zvanice.

Tako se na njima vide Ana i Daniel nasmejani, a ono što je interesantno jeste to što je usnimila i sliku Kaće i Darka koju je takođe kupila.

Uz snimak je stavila i poznatu numeru "Love is in the air", u prevodu "Ljubav je u vazduhu", kao i emotikon srca, čime je stavila do znanja da slavi brak i ljubav svog bivšeg.

Autor: N. Ž.