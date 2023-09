Otvorila dušu u ''Premijera - Vikend specijalu''.

Soraja Vučelić sa sinom Kanom trenutno boravi sa Crnoj Gori, a tom prilikom pred premijernim kamerama progovorila je o majčinstvu i o svom privatnom životu, kao i o proširenju porodice.

- Dosli smo da ga upoznam sa braćom i sestrama. On uživa. Jako je porastao, jako je napredan i mogu da se pohvalim. U Bodrumu smo uživali, ovde su prevelike gužve. Moj sin nikad neće postati poznat, ja ne volim da se eksponira, ni svog izabranika, ni sina ne bih eksponirala. Moja popularnost pripada prošlosti - rekla je ona za "Premijeru - Vikend specijal" i dodala:

- Kan je dete za poželeti, život mi se promenio zbog njega, sada je on prioritet. Radimo na proširenju porodice, jedva čekamo da on dobije pojačanje. Sad sam totalno spremna za to. On mnogo voli decu.

Soraja se dotakla i nedavne situacije kada je bila privedena zbog vožnje u alkoholisanom stanju.

- Moja greška, svakom može da se desi. Bilo je jedan promil, to je dve čaše pića. Ne treba voziti kada se popije. I pre nego što sam izašla na slobodu mnogo se pisalo o tome, i više nego što je trebalo.

Inače, Soraja je nedadvno privukla veliku pažnju svojim izgledom, odnosno obrvama. Starleta je promenila imidž i pustila duge obrve, kojima mnoge šokira.

Autor: Pink.rs