'IŠČUPAO SAM KABLOVE INTERFONA' Desingerica otkrio da ga proganjaju, pa šokirao: Voleo bih da mi ćerka bude kao ONA!

Reper Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica, u poslednje vreme privlači veliku pažnju javnosti, što zbog skandaloznog ponašanja i nastupa, što zbog izjava.

Ovog puta, on je otkrio da je za kratko vreme postao vrlo popularan, te da ne može da se odbrani od obožavateljki.

- Ljudi su ljubomorni na mene, zameraju mi udaranje patikom. Pa, neće babe da slušaju, već klinci, kako to ljudima nije jasno. Ali, meni prilaze čak i žene, tresu se kad me vide. Morao sam da iščupam kablove od interfona da me ne bi proganjale obožavateljke - ispričao je on za "Informer".

S obzirom na to da je otac jedne devojčice, Despić je istakao da bi, kada njegova ćerka poraste, voleo da bude nalik na pevačicu Teu Tairović.

- Bih, što da ne. Nek izgleda i kao Tea Tairović, pa ona je jako uspešna. Svako bi voleo da ima takve ćerke - rekao je on.

