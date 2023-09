NOVI DETALJI PROŠLOSTI UČESNICE ELITE! Aneli bila u vezi s bivšim dečkom Ive Grgurić, procurila fotka s Marinkom Zovkom (FOTO)

Aneli Ahmić zaintrigirala je milione gledalaca Pinka i novog rijalitija "Elita" kada je obelodanila da joj je Stanija Dobrojević preotela muža Asmina, a sada su isplivali novi detalji iz njenog privatno života.

Lepa Hrvatica je, inače, svojevremeno bila u vezi sa bivšim dečkom pobednice "Zadruge" Ive Grgurić, Marinkom Zovkom, o kom se često pričalo u trećoj sezoni "Zadruge". Sada se na društvenim mrežama pojavila slika Marinka i Aneli, što je privuklo veliki broj komentara korisnika Instagrama.

Podsećanja radi, Aneli je na samom početku "Elite" raskrinkala svog supruga, o kom je pričala noćas i u emisiji "Pretres nedelje".

- Nisam dobro, baš zbog ove teme...Ne znam kako ću razgovarati. Tri godine sam bila u braku. Ja svake godine idem u Dubrovnik i otišla sam sa ćerkicom 1.6. u Dubrovnik i trebala sam da se vratim 1.7.. Međutim, mi smo se u međuvremenu posvađali, prijatelj naš zajednički nam je rekao da mu je dužan neki veliki novac. Ja sam ga nazvala, vređala sam ga, bio je dužan pare na kamatu. Mi smo se čuli, sve je to normalno, dopisivali smo se svaku noć, iako sam mu nabacivala zašto je to uradio, davala mu savete šta da promeni. Saznala sam da je on pozajmio taj novac, a meni je pričao bajke da ima firme i sve to...Upoznali smo se preko Fejsbuka i onda smo se upoznali. Ostala sam trudna odmah. Sve je bilo u redu. Primetila sam da ima finansijske poteškoće, ali sam bila uz njega tu. Jednu ženu je pokopao sada, uzeo je pare sa računa i otišao je u Majami...On se predstavljao kao milioner, živeo je u tuđoj koži. Ima prijatelje koji imaju milione, voze skupa kola, on se pravi da je on. Oni automobili u kojima smo se slikali, to su sve iznajmljena kola. Ja sam se uvek nadala da će se promeniti. Naravno da sam ga volela, bili smo prava porodica. Ja nikada nisam izlazila, non stop sam bila kod kuće. Nikada me članovi njegove porodice nisu prihvatili, a moji su njega prihvatili - rekla je Aneli noćas.

Autor: pink.rs