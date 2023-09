'ZAVRŠILA SAM U BOLNICI SA 48 KG' Pobednica Evrovizije Emilija Kokić nestala sa estrade: Nudili su mi SKANDAL da sam LJUBAVNICA!

Pevačica Emilija Kokić, koja je tada bila u grupi "Riva" 1989. godine odnela je pobedu na Evroviziji, ali za razliku od tog perioda, danas živi potpuno drugačije.

Takmičenje je tada održano u Švajcarskoj jer je prethodne godine pobedu na odnela Selin Dion. "Riva" je tada osvojila 137 bodova sa pesmom "Rock me". Međutim, iako je tada bila u jeku popularnosti, u jednom trenutku je odlučila da se povuče sa scene.

- Ja sam najviše ponosna na to što sam ostala normalna osoba. To je bilo veoma teško, sačuvati nekakve moralne vrednosti i svoja uverenja - ispričala je Emilija Kokić jednom prilikom za RTL.

Tom prilikom je iskreno govorila i o slavi i publicitetu koji je teško podnela.

- Moguće da se zasićenje dogodilo jer je sve bilo intenzivno. Ni sad nisam neka planina od žene, ali sam tada završila s 48 kg na hitnoj sa vitaminskim koktelima jer nisam stigla da jedem. Jednostavno, stvari vas u tom šoubiznisu melju i sad je samo pitanje koliko ste čvrst orah - priznala je pevačica.

Ipak, nedavno je u jednom intervjuu za showbuzz.dnevnik.hr ispričala i koliko je ponosna na pobedu koju su tada odneli.

- S obzirom na to da smo pobedili i osvojili prvo mesto, sumnjam da bih išta menjala, očito je to bio znak da je sve što smo radili i kako smo radili bilo apsolutno dobro i osmišljeno. Imali smo veliku sreću što smo imali pomoć sjajnih, vrhunskih profesionalaca koji su nam pomagali, od stajlinga, vizuelnog identiteta do imidža koji smo imali kao bend. Mi smo tada već, pre 30 i nešto godina, izgledali vrlo avangardno i bili smo ispred svog vremena. Tako da je cela ta priča i naša mladost, šarm i jedna slatka pesma takvog tipa kakva je "Rock Me Baby" u kombinaciji s našom mladalačkom energijom zapravo rezultirala najboljim mogućim plasmanom - prisetila se Emilija.

Ono što Emilija nije mogla da shvati i prihvati je kako funkiconiše estrada pa je i to bio verovatno jedan od razloga zašto se povukla sa scene.

- Meni je bio ponuđen jedan skandal, ali je to bilo prestrašno i nisam mogla da se pronađem u tome. Trebalo je da se pojavim u novinama sa pričom da sam nečija ljubavnica, ali ja to nisam htela - otrkila je ona RTL-u jednom prilikom.

