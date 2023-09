EPOHALNI SKANDAL ZBOG PESME "MAKEDONSKO DEVOJČE" NE JENJAVA! Rada Manojlović se konačno oglasila posle optužbi da je u tekst ubacila VULGARNU REČ!

Na internetu se pojavio snimak sa nastupa Rade Manojlović na kojem peva čuvenu pesmu "Makedonsko devojče", ali sa navidno izmenjenim tekstom.

Naime, umesto "kitka šarena", ljudi pišu kako se čuje "ki*a šarena", što je naravno naišlo na veliku osudu.

Međutim, istina je da je tako ispalo pošto su na bini imali problem sa tehnikom, što je Rada potvrdila za domaće medije.

- Pošto vidim da ovaj video ima ogroman broj pregleda, osećam dužnost da se oglasim. Vi znate da ja u svojim pesmama nikada ne koristim neprimerene i vulgarne reči, a kamo li da tako pevam najveći makednoski hit - rekla je ona, pa dodala:

- Istina je da tako zvuči, ali samo zato što je mikrofon prekinuo u tom momentu. Da li je do kabla ili ne znam čega, ali to je tako. I nije se desilo samo na toj pesmi, već smo i na drugima u toku večeri, imali smo problem sa kablom i adapterom, ali naravno da me je nažalost zadesila ta nesreća da pukne baš na toj reči i da to baš neko usnimi. Ne želim nikoga da uvredim, vi znate da to nije moj stil - poručila je pevačica.

Inače, na Jutjubu se mogu čuti i ranija Radina izvođenja ove pesme i na svakom peva pesmu onako kako je ona u originalu i otpevana.

