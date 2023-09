OVAJ PEVAČ JE SUPRUG ANE RADULOVIĆ! Ranije je ludela zbog njegovih koleginica, a sad on GORI OD LJUBOMORE! NIJE MU LAKO! (FOTO)

Ana Radulović je već godinama u braku sa nekadašnjim učesnikom „Zvezda Granda“ Mirčetom Radulovićem i imaju sina kog retko eksponiraju javno.

Atraktivna brineta je postala poznata domaćoj javnosti kada je otpočela voditeljsku karijeru, a od tada na tom polju niže samo uspehe, među kojima je i projekat Elita, gde je jedno od TV lica.

Ipak veliku pažnju javnosti privlači i njen suprug, a nedavno su se pojavile spekulacije o navodnom razvodu, koje je Radulovićeva oštro demantovala.

Radulovićka je svojevremeno istakla da je bila ljubomorna na posao koji radi njen muž, kao i na zgodne dame koje se „motaju“ oko njega, a da se sada sada situacija obrnula, te da je njen muž onaj koji je posesivniji.

- Ja sam stalno govorila: "Moj Mirče nije ljubomoran, mi nemamo tih problema", a onda mi je on rekao: "Nisam bio, ali eto postao sam" - govori Ana kroz smeh, te dodaje:

- Ljubomorna sam bila ja, ali na početku naše veze. Nisam poznavala njegove koleginice, pa kad ode na svirku i slika se s njima, ja se pitam zašto baš on od svih muzičara na sceni. To je bio strah da ga ne izgubim. Kad sam se s tim izborila i došla dovde gde sam sad, stvarno nema mesta za ljubomoru. Mirče mi nikad nije pravio scene, on je neko ko je miran, staložen, ali nije ni imao razloga za to. Razume moju prirodu posla, gde sam često okružena muškarcima, ali nema mesta za nepoverenje.

Ana je svojevremeno za medije otkrila i kako komentariše navode da je prešišala supruga kad je popularnost u pitanju.

- U početku su me predstavljali u medijima kao pevačevu suprugu, tako su me svi upoznali i ja sam prvenstveno to, pa sve ostalo. S vremenom sam počela da radim javni posao, pa su me još više upoznali kroz to, ali ja se ne bunim kako god da mi kažu.

Autor: M.K.