ŠOK IZJAVA JELENE ĐOKOVIĆ ZBUNILA MNOGE U SRBIJI: Prestala sam da vaspitavam decu! Ova priča o roditeljstvu se krije iza toga!

Supruga Novaka Đokovića je uvek pod budnim okom javnosti. Pomno se prati svaki njen korak i pažljivo se sluša svaka njena reč.

Mnogi imaju bezbroj zamerki na njen životni stil, a Jelena ne mari za tuđa mišljenja i gradi svoju bajku onako kako misli da je najbolje. Često se spominje i njen način odgajanja dece, zbog čega je i jedna njena izjava iznenadila mnoge.

Podsetimo se da je majka Novaka Đokovića, Dijana, više puta govorila da ne razume Jelenin stil života, a navodno joj je posebno zasmetala ishrana u njihovoj kući. A nedavno je sama Jelena Đoković priznala da za nju roditeljstvo nije bio put bez prepreka i izazova.

Ipak, bez obzira na to šta misli njena svekrva, a i svi drugi, Jelena, koja je striktna po pitanju ishrane, kada je reč o deci, tu pravi izuzetak.Stefanu i Tari nije zabranjeno da jedu obroke sa glutenom, što posebno raduje mališane koji obožavaju čuvene palačinke bake Dijane.Supruga Novaka Đokovića jednom prilikom je izjavila da bi želela da zaštiti decu od negativnog uticaja medija, ali da se boji da neće uspeti u tome.

- Kada gledamo decu poznatih ljudi, nekako smo prema njima prilično kritični. Kako se ponašaju, kakav su izraz lica napravili, s kim su… Žao mi je da tako nešto vidim jer svi imamo pravo da proživimo različita iskustva, pa i da grešimo, i to je u redu. Kao da se poznatim ličnostima i njihovoj deci greške ne praštaju. Volela bih da moju decu zaštitim, ali nisam sigurna da ću uspeti. To je njihov put koji ja moram da prihvatim kao takav. Rođeni su u ovoj porodici i to im je što im je, rekla je Jelena Đoković za Hello magazin.

Ona je priznala da joj je teško da razume veliku količinu pomešanih emocija koje je osećala kada je postala majka. Bila je uverena da će se nositi sa svim izazovima roditeljstva sa lakoćom, ali kada je osetila da je osećanja i umor preplavljuju shvatila je da ipak neće biti onako kako je zamislila.

- To mi je bio najveći izazov. Da prihvatim da je moje dete u stvari došlo na ovaj svet da živi svoj život, a ne moje projekcije i šablone i nametnute ideale, pa čak ni moje traume. Kada sam to osvestila, onda sam prestala da ih vaspitavam. Onda sam krenula da rastem sa njima i uz njih… i to je proces koji stalno evoluira kako prolazimo kroz različite faze jer oni, kao i mi, non-stop se menjaju, ispričala je Novakova supruga, prenosi Hello.

Autor: Pink.rs