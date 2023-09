DESINGERICU ISPLJUVAO NASTAVNIK IZ ŠKOLE! Tvrdi da je čisto DNO, a omladina ga OBOŽAVA: ON JE NAŠA LEJDI GAGA!

Glavna tema poslednjih nedelja kako medija tako i društvenih mreža je Dragomir Despić poznatiji kao Desingerica.

Mlađa generacija i oduševljene su ovim kontroverznim izvođačem, dok stariji ljudi ili ne znaju ko je čuveni Desingerica ili su zgreoženi i šokirani njegovim likom i delom.

Čim smo stigli u kraju gde treper živi, uputili smo se prema njegovoj osnovnoj školi. Imali smo sreće da smo odmah sreli profesora fizičkog vaspitanja iz škole pa smo ga pitali šta misli o Desingerici. Iako nije predavao Despiću, profesor je rekao da zna ko je on da ga se seća i da je prijatelj sa njegovim ocem.

- Ono je dno. Ono ludilo njegovo ono je strašno. Nego je video kako može da se zaradi pa raspalio. Glupira se i nismo ponosni na njega. Šta dečko radi i čime se bavi ono je jezivo. Znam njegovog oca veruj te mi i on čovek ne zna šta ga je snašlo. Bio je ovde u osnovnoj i bio je dobro dete stvarno. Sportski tip vredan pametan. - rekao je profesor a onda je u međuvremenu naišao i domar iz škole i pitao o čemu se radi.

Kada mu je profesor rekao da smo novinari i pitamo za Despića, čovek je zbunjen upitao zašto novinari ispituju bilo šta vezano sa Dragomira, na šta mu je profesor odgovorio:

- Ti nisi video šta on radi. Ima neko ludilo. Ti ne znaš, ali sad da pitamo naše đake svi znaju ko je on. - završio je profesor i krenuo svojim putem.

Napustili smo školsko dvorište i krenuli prema njegovoj zgradi i sreli ženu sa detetom u kolicima pa smo je pitali da li zna ko je njen komšija i koliko je popularan.

- Znam ko je nažalost. To je oličenje našeg društva i pokazatelj dokle smo stigli kao društvo. Nadam se da njegovo glupiranje neće biti još dugo aktuelno, brinem se da bi jednog dana moje dete moglo biti jedno od onih koji uživaju dok ih takav čovek lupa patikom po glavi. Baš sam onaj dan pričala sa komšinicom o njemu, pa mi je ona otkrila da nam je komšija, nisam ni znala. Ona je šokirana jer je njen sin došao iz parka i sa velikim uzbuđenjem pričao i pokazivao šta on radi. Oni se sada svi po kraju zovu "bajo", to su deca koja imaju 12/13 godina.

Radnica iz radnje u kraju nam je takođe otkrila da zna ko je on prvo zbog svog sina koji je u tinejdzerskim godinama, a onda i kao komšiju.

- Znam, znam ko je. Deca su opterećena njime. On vam je sada kao Baka Prase pre par godina. Samo je ovaj otišao korak dalje. Dolazi i ovde, dečko je takav. On se nama obraća isto onako kako se obraća svima. Nema poštovanja, uzme ovde glupira se po rafovima se bacaka, te neke fore, ali deca lude za njim. Lude.

Sreli smo i jednu urbanu devojku istetoviranu pa smo odlučili da i nju pitamo o trepereu.

- Da Božeee naravno, znam preko 6 godina, sve tetovaže mi je on radio. Pregotivan lik, težak karakterno zato i jeste tu gde jeste. A ja sam mu prorekla sudbinu, meni je pustio prvu pesmu pre nego je otišla u etar i rekla sam mu tad još da će daleko da dogura i evo vidiš gde je stigao. Veruje u to što radi,i radi srcem. Sve u vezi njega je “prava priča” znači ništa nije fejk-čak i automobili koje ima u spotovima svi su njegovi. Ja jako volim srčane ljude i generalno odgovaram samo na energiju iskrenih ljudi a on je takav.Sve tetovaže mi je radio lik je umetnik. On je naša Lady Gaga. Isti je. Uopšte se nije promenio.

Sledeću devojku koju smo pitali užurbanim korakom nam je samo rekla da ga zna i da se poznaje sa njenim bratom.

- Znam dečka, sve najbolje. Blizak je sa mojim bratom i nama je skroz kull.

Stariji ljudi uglavnom nisu imali predstavu ko je Desingerica te su nam na naše pitanje u prolazu odgovarali da su oni mnogo matori da bi znali ko je on, ali su bili šokirani kada smo im objasnili šta radi.

Autor: M.K.