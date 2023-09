'Izvini, u finansijskim sam problemima i kreditima, možeš li da mi pomogneš?' Evo kako je protekao prvi susret ministarke Đedović i Damira Handanovića!

Damir prvi put u ''Magazinu In'' progovorio o privatnim detaljima odnosa sa ministarkom.

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović i njen partner, kompozitor i direktor CEBEF-a, Damir Handanović, organizovali su pre nekoliko nedelja intimno venčanje u jednom restoranu na Avali.

Sada je Damir prvi put u emsiji ''Magazin In'' progovorio o privatnim detaljima odnosa sa ministarkom.

- Nismo pričali o našem privatnom životu, jer to želim da ostane za nas. Upoznali smo se na "Serbian Openu", tu su nas spojili naši zajednički prijatelji. Pitao sam mog druga: "Ko je ovo?", a on mi je rekao: "Dubravka iz banke, radi u banci. Ona ti je za to ekspert" - priča Handanović i dodaje:

- Završio nakon toga Novak meč i svi se tu okupili, a ja kažem: "Izvini, baš sam u nekim finansijskim problemima i kreditima. Možeš li da mi pomogneš?", a ona na to: "A ti si?", ja uzvratim: "Ja sam Damir" i ona je poručila da me zna i da je ispratila nešto oko moje muzike. Na kraju sam joj priznao da želim da izađemo na piće i da se okupimo - poručio je Damir u emisiji "Magazin IN".

Inače, među zvanicama na venčanju na večanju Handanovića i ministarke bili su: balkanska zvezda Ceca Ražnatović koja je pozirala sa pevačicom Sonjom Kocić, pevač Oliver Mandić, pevačica Katarina Grujić sa suprugom, fudbalerom Markom Gobeljićem, roditelji tenisera Novaka Đokovića, Dijana i Srđan, političar Ivica Dačić, sa sinom Lukom i budućom snajkom Milicom Jokić.

Podsećanja radi, Dubravka Đedović i Damir Handanović već neko vreme su u emotivnoj vezi.Upoznali su se sasvim slučajno, zahvaljujući tenisu, na sportskoj manifestaciji Serbian open.

Posle samo nekoliko dana poznanstva, kako prenosi "Hello", Damir Handanović joj je rekao da će jednog dana živeti zajedno, čemu se ona tada smejala. No, ispostavilo se da je bio u pravu.Dubravka je, inače, bila udata za bivšeg ragbistu i triatlonca Kristofa Negrea, sa kojim je u braku dobila dvoje dece.

Inače, Damir je poznat u javnosti kao neko ko je zaslužan za veliki broj hitova i sa saradnjom sa najvećim izvođačima sa prostora bivše SFRJ. On je kompozitor, aranžer i producent, a iza sebe ima preko 460 autorskih dela. Handanović godinama sarađuje sa velikim zvezdama kao što su Svetlana Ceca Ražnatović, Haris Džinović, Lepa Brena, Saša Matić i mnogi drugi. Takođe, Damir se direktor CEBEF-a, ustanove kulture Grada Beograda koja organizuje manifestacije od značaja za grad.

