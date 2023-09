POZNATA PEVAČICA DOVELA MILIONERA U BEOGRAD! Ilma i vlasnik popularnog brenda uživali u Srbiji, postali nerazdvojni otkad je čuo njen anđeoski glas!

Mlada pevačica je još pre dve godine pevala čuvenoj braći na rođendanskoj, zabavi zbog čega je bila veoma euforična.

Den Kejten, jedan od dvojice vlasnika prestižnog svetskog brenda "Dsqared 2", posetio je srpsku prestonicu proteklih dana, a sve na poziv svoje prijateljice, pevačice Ilme Karahmet s kojom je poslednjih godina veoma blizak.

Kako kaže dobro upućen izvor, Ilma i Den su toliko bliski da je on doživljava kao svoju mlađu sestru:

- Ilma je pozvala Dena u Beograd s obzirom na to da je naš grad prestonica Balkana i želela je da ga ugosti na mestu na kojem je provod najbolji, ali i u gradu koji je epicentar svega. Tako da je srpska prestonica bila logičan izbor, a klub "Lafajet" mesto gde je provod neverovatan. Inače, Den Ilmu doživljava kao svoju mlađu sestru i njihovo druženje počelo je od trenutka kada je on čuo kako ona peva. Tada je njegovog brata Dina i njega posetila u Milanu gde im je pevala na privatnoj proslavi. Nakon toga su postali bliski prijatelji - kazao je izvor za Informer.

Ilma je sa svojim menadžerom Dejanom Malićem ugostila Dena koji se ludo proveo u Beogradu o čemu najbolje svedoči snimak iz prestižnog beogradskog kluba.

Osim Ilme, sa Denom se provodila i poznata voditeljka Vesna Dedić.Mlada pevačica je još pre dve godine pevala čuvenoj braći na rođendanskoj, zabavi zbog čega je bila veoma euforična:

- Unazad nekoliko dana što se tiče mene to je glavna tema. Vratila sam se iz Milana sa predivnim utiscima. Predivna je prilika je bila. Drago mi je što sam imala ovakvu priliku na početku svoje karijere - izjavila je Ilma tada i otkrila kako je došlo do poznanstva:

- Do saradnje je došlo sasvim slučajno. Imala sam koncert u Minhenu, gde se pojavio jedan od braće, konkretno Den. Upoznali smo se, on je ostao oduševljen mojim glasom. Pregledali su sve moje videe i pozvali me da baš ja gostujem na njihovoj rođendanskoj proslavi - ispričala je Ilma.

