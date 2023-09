Nući razvezao jezik o kontroverznom Desingerici: Jasno mi je zašto su ljudi ZGROŽENI!

Kontroverzni reper Dragomir Despić otkako se pojavio na javnoj sceni puni medijske stupce, a sada je njegov kolega reper Nući prokomentarisao to što na svojim nastupima udara publikom patikom u glavu i gađa ih čarapama.

- Ja možda nisam merodavan da dajem odgovor na to pitanje, jer sam toliko duboko u ovom poslu da shvatam šta se tu događa, mislim da je to samo ogledalo vremena u kojem živimo i da prosto mnogo brzo živimo, generacije se menjaju i to nije nešto što je nametnuto, čist je izbor - istakao je Nući, pa nastavio:

- Ljudima to može da se svidi ili da se ne svidi, ja ne kažem da je to dobro ili loše, ali jasno mi je što se tu događa i u istoriji kad je bio Hevi metal, Pank, Rok izvođači su radili mnogo gore stvari na bini i mislim da čarape i patika nije toliki problem. Jasno mi je što su ljudi zgroženi, jasno mi je i zašto je to popularno, to je ogledalo vremena u kojem živimo i meni je sve tu apsolutno jasno - rekao je Nući o Desingerici.

Autor: pink.rs