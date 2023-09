DVE GODINE OD SMRTI MARINE TUCAKOVIĆ! Oba sina su joj nađena MRTVA, a na grobu im simbolika koja LOMI SRCA!

Prošle su dve godine od smrti Marine Tucaković, tekstopisca koji je zauvek promenio muzički svet svojim hitovima.

Najpoznatiji srpski tekstopisac poslednje dane provela je u KBC Dragiša Mišović, gde je prebačena pošto joj je 14. septembra 2021, pozlilo, kad je stavljena na respirator, a bila je pozitivna na korona virus. Početkom 2018. godine joj je dijagnostikovan maligni tumor dojke, nakon čega je ubrzo i operisana. Marina je preminula posle duge i teške bolesti pre godinu dana, a sahranjena je na Novom groblju u Beogradu, odmah pored sina Miloša Miše Radulovića, koji ju je prerano napustio, u 24. godini. A 15 meseci kasnije pored majke i brata sahranjen je i Milan Radulović Laća, koji je preminuo u Izraelu u 36. godini.

Na njihovom grobu nalazi se ikona Bogorodice sa detetom, koja prikazuje najvažniju vrednost hrišćanstva – ljubav majke i deteta, a pretpostavlja se da je upravo Marina donela ovu ikonu na grob svog sina onda kada je bez njega ostala.

Zla kog Marine i Fute kao da ih nije napuštala. Pokojna Marina nije krila svoje emotivne lomove, kroz svoje stihove je slutila nesreću, a ona je prvo došla po starijeg sina Miloša. Sve su učinili da ga izvuku iz kandži narkotika, verovali su da mogu, ali onda se desilo najgore. Isto je bio decembar. Prvi. Marina je ušla u sobu i videla ono čega se uvek bojala.

"Prsti su mu već bili modri, ne znam šta se dogodilo. Ne znam da ima nešto gore nego kad zateknete svoje dete kako nepomično leži krevetu", ispričala je kasnije i priznala da nije htela da vidi rezultat obdukcije. Rak je i odneo sa ovog sveta, a Laća, umetnička duša, nije mogao da prihvati smrt majke, pa joj se pridružio 15 meseci kasnije. I ponovo decembar.

Biografija

Sa devetnaest godina počela je da se bavi pisanjem tekstova za pesme, uglavnom pop, a kasnije i turbo-folk žanra - tako osmišljavajući tekstove pesama koje su danas balkanski i svetski hitovi.

Marina je rođena 4.11.1953. godine u Beogradu. Završila je Ekonomski fakultet u Beogradu. Njen život su obeležili brojni srećni, ali i bolni trenuci, a sve njih je proživljavala uz podršku i ljubav supruga Aleksandra Fute Radulovića. Marina i Aleksandar imali su sina Milana, koji je preminuo 2022, a njihov drugi sin Miloš je iznenada preminuo 2008. godine. Njegovo beživotno telo je u porodičnom domu Radulovićevih pronašla njegova tadašnja devojka Saša. Marina se od toga nikada nije potpuno oporavila, a jednom prilikom je priznala kako je razmišljala o samoubistvu, ali ipak se okrenula poslu i utehu pronašla u onome što najbolje radi, pisanju pesama. Marina je govorila da bi volela biti anonimna osoba i nije volela da se mnogo pojavljuje na televiziji, a kad se pojavila na početku karijere bila je pod stresom kad bi trebalo da ide u neku emisiji. Svoje slobodno vreme provodila je sa porodicom tako što bi zajedno ručali, a uveče bi se okupljali i razgovaraju. Ponekad su znali da odu i na neko putovanje.

Karijera

Marina je karijeru započela sarađujući s grupom Zana, za koju je napisala hit "Dodirni mi kolena", koja je objavljena 1982. godine i odmah postala hit. Inače sarađivala je sa muzičarima srpskog govornog područja. Autorka je tekstova pesama Cece, Dragane Mirković, Jelene Karleuše, Lepe Brene, Zdravka Čolića, grupe Zana, Tošeta Proeskog, Džeja, Željka Samardžića, Aca Lukasa, Saše Matića...

Inspiraciju ponekad pronalazi iz priča „običnih" ljudi koje poznaje celi život. Ističe da postoji jedna zanimljiva stvar, a to je njena sposobnost da predoseti stvari. Kaže kako je znala napisati pesmu u kojoj je opisana situacija koja se nakon mesec ili dva dogodila nekome. Pored toga što je bila saradnik i ostvarivala odličnu poslovnu saradnju sa mnogim estradnim umetnicima, Marina je sa njima i privatno veliki prijatelj.Neke od najpoznatijih saradnji Tucakovićeve bile su sa Oliverom Mandićem, Svetlanom Cecom Ražnatović, Draganom Mirković... Sa Oliverom Mandićem, kontroverznim umetnikom i izvođačem, Marina je imala veliku saradnju bez obzira na to što je i on pisao odlične tekstove: "Osloni se na mene", "Nije za nju", "Smejem se, a plakao bih", "Samo nebo zna", "Biću tvoj"...Poznata je saradnja Marine i Cece, koja je za nju uradila 12 albuma: "Kukavica", "Ja još spavam u tvojoj majici", "Fatalna ljubav", "Emotivna luda", "Maskarada", "Ceca 2000", "Decenija", "Gora od ljubavi", "Idealno loša", "Ljubav živi", "Poziv", "Autogram".

Sa poznatom narodnom pevačicom Draganom Mirković, Marina je takođe uradila bezbroj hitova i poznatih pesama. Neke od njih su: "Pitaju me u mom kraju", "O, da li znaš", "Matematika", "Dodaj gas", "Žensko srce" itd. Pored toga što je bila tekstopisac, Marina je često učestvovala na različitim muzičkim festivalima i TV emisijama kao gost ili žiri.

Nakon smrti sina Miloša se povukla iz medija, ali se vraća 2014. godine kao članica žirija u muzičkom programu "Pinkove zvezde".

