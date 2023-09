OVO JE BIVŠI KAČAVENDIN MUŽ! Evo kako izgleda nekadašnji ŽESTOK MOMAK beogradskog asfalta! Ovo su detalji njihove ljubavi! (FOTO)

I nakon kraha nastavila da veruje u jubav!

Milena Kačavenda, bivša kuma Ane Ćurčić, ušla je u rijaliti "Elita" i svojim svakodnevnim izjavama i ponašanjem privlači veliku pažnju publike. Naime, Milena je još pre nego što je ušla u rijaliti, pre nekoliko meseci, pričala o rastanku sa bivšim mužem i razlogu njihovog rastanka.

- Supruga sam upoznala devedestih godina, bila je to ljubav na prvi pogled. On je jedan od žestokih momaka usko povezivan sa voždovačkim klanom, s tim što ja na tu temu imam da kažem samo da to neko prezime iz mladosti pratiće ga i dan danas kao što prati i mene, nakon kraha 27-godišnjeg braka. Imali smo jedan sjajan brak i divan odnos sa puno ljubavi, oformili svoju porodicu i došlo je do kraha braka, razišli smo se kao prijatelji, izrodili dvoje divne dece i u principu do kraha braka je došlo zbog ja mislim, toga što sam ja nekako se prezasitila tog života, a ti ljudi se ne odriču lako svog načina života, da ne kažem da sam ga prevazišla.

Milena je otkrila da li je ona nekada kao i njena bivša kuma Ana Ćurčić pretrpela neki vid nasilja.

- Iako sam živela sa žestokim momkom i sa mnogima se družila, ja nikada nisam doživela nasilje. Nikada, moj suprug je bio protivnik i veliki zaštitnik žena, protivnik nasilja, ako je neko trpeo nasilje, onda je to bio on u mom slučaju, zbog moje galame kada poludim.

Kačavenda je otkrila i da li nakon kraha sopstvenog braka još veruje u ljubav.

- Evo ovako, moj brak je bio moje lično veliko razočarenje, kada je prekinut jer sam gradila nešto 27 godina, onda znate kada Vam neko sruši sneška, onda se pitate gde sam bio šta sam radio i slično. Prošla sam jednu krizu psihološku, nakon raspada porodice, ostala sam da živim sama sa decom. Međutim prošlo je vreme, odbolovala sam, za razvod braka kažu da je jedna mala smrt, koju ja mogu da potpišem svojom krvlju. Šta mogu da kažem apropo toga, da li verujem u ljubav, da ja verujem u ljubav, verujem da svako ko ne živi u kvalitetnom braku ima pravo da potraži neku osobu koja će da je voli i podržava. Nije lako naći partnera, ali je teško naći partnera pored kojeg ćete biti srećni. Ja iskreno verujem u ljubav. Primer sam živi toga, da je moguće - ispričala je Kačavenda.

Podsetimo, Milenin bivši suprug je jedan od nekadašnjih vođa voždovačkog klana Srđan Kačavenda. On je jedan od preživelih aktera iz čuvenog dokumentarca "Vidimo se u čitulji".

Autor: M.K.