EVO KO JE NOVI DEČKO MILENE RADULOVIĆ! Razveo se pre godinu dana, a bolnom pričom o detinjstvu potresao je mnoge!

Milena se danas pojavila ispred Višeg suda u Beogradu u pratnji dečka Ognjena Jankovića, a sve oči su bile uprte u njih!

Glumica Milena Radulović obelodanila je danas javnosti svoju vezu sa Ognjenom Jankovićem, rediteljem i frotmenom grupe Beogradski sindikat.Ona se danas, držeći se za ruke sa Ognjenom, pojavila u Višem sudu u Beogradu, a ovo je ujedno i njihovo prvo javno pojavljivanje.

Milena danas svedoči u slučaju učitelja glume Miroslava Aleksića kojeg je optužila za silovanje, a Ognjen joj je podrška.

Ko je Ognjen Janković

Reditelj i član muzičkog sastava poznate grupe Beogradski sindikat, u žiži medijskog interesovanja došao je nakon što se saznalo da se razveo od supruge, voditeljke Bojane Janković, nakon 15 godina braka.Ognjen je rođen i odrastao je na Dorćolu, a jednom prilikom je istakao i da je dete razvedenih roditelja, a dotakao se i tinejdžerskih dana.

- Nisam bio neki sjajan đak. Jurio sam uvek da budem vrlo dobar, ali nisam imao dovoljno dobre ocene da upišem Prvu beogradsku gimnaziju, koja mi je bila u komšiluku. I sad kad pogledam, ponovo bih završio Jedanaestu beogradsku. Ona je bila na drugom kraju grada, baš daleko. Onda sam upisao Ekonomski fakultet, došao do treće godine i onda shvatio da nema više odlaganja i da moram da upišem Fakultet dramskih umetnosti - rekao je Ognjen jednom prilikom.

- Dete sam razvedenih roditelja. Ipak, moji su pravi primer da je uvek bolje dobar razvod nego loš brak. Imao sam zdrav odnos sa roditeljima i posle razvoda. Bio sam baš mali kad su se ćale i keva rastali. Sećam se svog koncerta 2005. u Domu omladine. Došao je otac iz Pariza da nas čuje. Imao sam veliku tremu i nisam bio siguran hoće li on skapirati šta je to rep. Ćale je bio oduševljen. On je tekstove mogao da skapira, a muzika mu je bila veoma zanimljiva. Tih godina smo bili atipična pojava. Od oca sam puno naučio. Govorio mi je šta da čitam, koje pisce treba preskakati i na čemu da ne gubim vreme.

Ognjen je u jednom intervjuu priznao da mu je rastanak od majke teško pao.

- Rastanak od majke mi je teško pao. Bila je dugo bolesna. Mi dečaci smo vezani za majke. S njom sam poveo ceo svoj život. Dugo je bolovala, kao i otac. Uspeo sam pred kraj njenog života da budem uz nju. To joj je olakšalo patnju. Roditelji su se dosta namučili da nama deci obezbede normalan život, posebno devedesetih godina. Sećam se razgovora s majkom iz 1993. godine, kad mi je rekla: "Sine, mi više nemamo para u kući." Plate su bile tri marke. Poslednji Jugosloveni su se loše snašli u tranziciji. Moja generacija je bolje prošla, nekako smo spremniji dočekali promene - rekao je on jednom prilikom.

Muzičar je istakao da mu je Andrija Milošević jako blizak prijatelj.

Glumac ima dve ćerke iz braka sa Bojanom, Zoju i Iskru, nakon razvoda od voditeljke iselio se iz njihovog porodičnog doma, a tačku na svoj odnos zvanično su stavili u maju prošle godine.

Autor: Pink.rs