'Novak je SKROMAN ČOVEK koji zna šta je EMPATIJA I KULTURA' Edita Aradinović iskreno o proslavi košarkaša: Nisam se nikome javila za stolom!

Gošća jedne emisije bila je pevačica Edita Aradinović koja je govorila o proslavi srpskih košarkaša, karijeri i privatnom životu.

Edita Aradinović pevala je nedavno našim košarkašima na proslavi posle dočeka u srpskoj prestonici za šta kaže da je za nju to bila velika čast i da je imala veliku tremu pred izlazak na binu.

- Jako mi je to značilo. Drago mi je da sam mogla da ih podržim, a sa druge strane i oni da uživaju. Bilo je baš veselo i lepo. To je velika čast. Poznavajući ovaj posao, gledaš da sve bude profesionalno, a kada sam otišla imala sam veliku tremu. Nekako nisam mogla da uskladim emocije i profesionalnost. Ja se od treme nisam nikome javila za stolom. Kada sam izašla na scenu, to se sve odmah promenilo - kaže Edita.

A na je bio i slavni teniser Novak Đoković, za koga kaže da joj je uzor.

- Ja godinama pričam da mi je Novak idol, njega kada vidiš, vidiš jednog skromnog čoveka koji zna šta je empatija i šta je kultura. On je pored toga i veseljak, kada njega vidiš, shvatiš da ništa nije nemoguće. Zato je on toliko i velik - rekla je Edita.

Pevačica se dotakla prijateljstva na estradi.

- Mnogo znači podrška u smislu validacije, nekako onda postaješ svestan da ono što radiš ima svoju težinu. Kada si stabilan, onda ti ne treba validacija, to onda prelazi u prijateljstvo. Sve se to slegne i dođe na svoje ako si lepo vaspitan - kaže pevačica.

Osvrnula se i na estetske korekcije koje je radila na sebi.

- Kada sam otkrila hijalurone, kada sam više krenula da se bavim sobom i estetikom, u jednom momentu sam preterala sa ustima. Stavila sam hijaluron i u jagodice. U jednom momentu sam rekla sebi "skidaj te obrve, usta, istopi to sve". Kada sam to sve uradila, sada sam prezadovoljna - iskreno je rekla Edita.

Autor: M.K.