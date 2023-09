Rat se širi!

Tokom sastanka došlo je do sukoba između Bojane Pavlović i Nenada MAcanovića Bebice jer je on krenuo da probudi MIljanu Kulić koja je spavala u Bojaninom krevetu ali mu Bojana to nije dozvolila.

Iako je Bebica otišao da budu Miljanu, BOjana je stala kod njegog kreveta kako Macanović ne bi mogao prići.

E nećeš da je diraš ona je u mom krevetu, skloni se od njega - rekla je Bojana.

Ja ću raditi šta ja hoću - rekao je Bebica.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.B.