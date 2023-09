'ZNAM ZA KOGA SAM SE UDALA, ON ZNA KOGA JE OŽENIO' Katarina Grujić progovorila o nesuglasicama u braku, evo i da li mu noću PROVERAVA telefon!

Kako kaže, nije ljubomorna supruga jer je svesna da se udala za jednog od najpoželjnijih i najzgodnijih fudbalera.

Pevačica Katarina Grujić i fudbaler Marko Gobeljić uživaju u braku, a pevačica je sada otkrila nepoznate detalje iz života sa fudbalerom. Kako kaže, smatra da će u budućnosti imati nesuglasice zbog različitog vaspitanja naslednice Katje.

- Marko je popustljiviji prema Katji. Ja sam za striktnu disciplinu i vaspitanje. Ona je tatina mezimica i mislim da ćemo u budućnosti imati jako veliki problem oko vaspitanja. Kada ja nešto ne dozvolim, ona će otići kod njega plačući, a on će da dozvoli. Tada će biti šou- kroz smeh kaže Katarina koja ne krije da se plašila u trudnoći da neće uspeti da povrati savršenu liniju koju je imala pre drugog stanja:

- Imala sam strah da li ću vratiti liniju od pre porođaja. Mislila sam da mi se stomak neće vratiti narednih šest meseci. Međutim, ne znam koji čudom, on je nekako splasnuo. Počela sam da treniram nakon mesec i po dana. Neko sam ko voli zdravo da se hrani, pa mi nije bio problem da pređem na neku zdraviju dijetu. Kada želiš možeš sve da uspeš. Naravno, kao i svaka trudnica razmišljala sam da li će mi ostati ta kilaža, strije, celulit koji svaka žena danas ima Naravno, imam ga i ja. Jednostavno, sa tim moramo da naučimo da živimo.

- On zna koga je oženio, ja znam za koga sam se udala. Znam da i njega gledaju i te kako, a da li mene gledaju, ne znam jer ne primećujem - kaže pevačica koja otkriva da su njena sestra i Marko u sjajnim odnosima i da se vole:

- Savršeno se uklapaju, vole da se spoje i onda da me prozivaju. Ali neka, to je zdrava komunikacija, volim kada se urote protiv mene jer onda znaš da se istinski vole. Nas dve smo nerazdvojne, ona je starija od mene ali kao da nije.

U razgovoru otkriva da je ranije imala naviku da baci pogled na Markov telefon i vidi šta se tamo nalazi.

- Ne proveravam Marku telefon, to sam možda ranije radila, sad definitivno ne. Verujem Marku i on meni. Ukoliko neko želi da vas prevari, on će to uraditi ako ode do prodavnice da kupi nešto. Znam da je zgodan i poželjan - ponosno kaže Grujićeva koja ne krije da imaju sitnih nesuglasica:

- Oko sitnica se posvađamo, njegova narav i moja malo burnija kada se poklope i eksplodiraju.

Katarina je nedavno sa sestrom Bojanom pokrenula privatni biznis, te iznajmljuju kuću na dan u Kolašinu.

- Bolja sam pevačica jer se pevanjem bavim odmalena, a biznismenka sam dve godine. Sjajno ide, napravili smo još jednu vikendicu i imamo u planu još nešto - zaključuje Katarina.

Autor: M.K.