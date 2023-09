Nakon dužeg vremena i skandala u čijem se epicentru našao stao je pred kamere emisije ''Premijera - Vikend specijal'' i otvorio dušu o svemu što ga je zadesilo u poslednjih nekoliko meseci.

Bivši učesnik rijalitija ''Zadruga'' Stefan Karić prekamerama emisije ''Premijera - Vikend specijal'' govorio je o svim aktulenim temama kada je njegov život u pitanjuu. Naime, on se dugo nije pojavljivao u javnosti, a mediji su priteklih meseci brujali o incidentu sa Natašom Šavijom do kojeg je pre nekoliko meseci došlo na jednom svadbenom veselju.

Stefan je sad odlučio da progovori o odnosu sa Šavijom nakon svega, a Nemanja Vujičić ispitao ga je i o novoj devojci, kao i o prvoj i najvećoj ljubavi, pokojnoj misici Dijani Milojković.

- Odvikao sam se od kamera, prijalo mi je dabudem izolovan od svega. Osman se angažovao oko svega, nadam se da će nastaviti i ove sezone i da će biti voditelj radija i u ovoj sezoni. On to vrlo dobro radi i nadam se da će nastaviti da radi to što voli. Verujem da nekima nedostajem, prija mi tempo života i uživam sad stvarno - kaže Stefan i dodaje:

- Posle svega ne želim da se podsećam i da se vraćam u neki užasan period. Mnogo sam toga preživeo i pretrpeo i videćemo sve na sudu i nadam se da će uskoro sve to početi. Imali ste priliku da vidite snimak i tu nse vidi šta se sve dešavalo. Ne želim da prolazim kroz sve to i na Pink.rs možete svi da vidite. Smirile su se strasti, mi najbolje zn amo i čekamo da sud presudi pravedno i onako kako treba. Nisam osetio nikakvu neprijatnost. Nikad nisam imao situaciju da mi neko priđe i da mi kaže nešto. Niko mi ništa riužno nije rekao za četiri godine koliko sam u medijima aktivno - rekao je Stefan i dodao:

- Svaki roditelj je na strani svog deteta, naravno da moj otac ne podržava nikakav vid nasilja. Naravno dam mi je zamerio što sam joj uzvratio šamar, nije dobro i nije normalno, ni džentlmenski. Ne opravdavam sebe nijednog trenutka, tako se desilo... Nije mi se nikad tako nešto nije desilo i naravno da se kajem što sam to uradio. Nisam imao nikakav kontakt s njom posle toga da se nešto pogrešno ne protumači. Ja joj se i ovom prilikom javno izvinjavam zbog svega što je bilo. Mi se znamo nekoliko godina unazad, videli smo se nekoliko puta i nismo bili u vezi. Prve godine kad smo se upoznali bili smo nešto neobavezno. Nisam znao da je takva u nekim situacijama, stiojim pri tome što se desilo - otkriva Karić i dodaje:

- Čekamo da dobijemo poziv za szd, možda i kroz nedelju dana bude to. Mi nismo u kontaktu, ali Osman je došao preko TikToka valjda u kontakt, ne znam da li je ona poslala poruku. Ona nikakav novac nije dobila, svašta se nagađalo.... Nije ni tražila, ni dobila novac. Nisam ni znao šta se dešava, video sam u novinama da je Osman stupio u kontakt s njom. Trebalo je da se vide i da imaju neke lajvove na TikToku. Ne plašim se suočavanja s njom na sdu, nemam čega da se plašim - rekao je bivši zadrugar i progovorio o novoj ljubavi.

- Čuvam devojku samo za sebe i mislim da je to današnja sreća. Verujte mi da ću se dobro kriti sada. Dosta mi je štetilo do sada što sam bio u meidjima sa devojkama. S obzirom na to da mi se ova veza desila spontano ne mogu da kažem da li je ludi kamen brzo ili daleko. Uživamo, spontani smo i videemo. Ona nije deo javnosg sveta - kaže Karić, a onda se prisetio svoje najveće ljubavi.

- Smetaju mi neke naslovi koji su bolesni, samo mi znamo kako je bilo i šta je bilo, samo ja znam šta smo sve zajednlo prošli. Nisam se baš dugo čuo s njenima. Samo sa bratom. Ona je bila deo mog života, bila mi je prva ljubav... Često odem da zapalim sveću i to ću celog života raditi. Meni su te neke slike uvek u glavi, mnogo puta je sanjam, to su neki realni snovi, to je kao neko predskazanje. To će mi uvek odtati urezano u glavi. Ostaće mi to u glavi kao nešto lepo za šta smo se borili - otkrio je Stefan, a onda progovorio o aktulenim dešavanjima u ''Eliti''.

- Janjuš je odlepio za njom, on Jovanu koristi da pravi ljubomornom Aneli, igra igru. Aneli je tip njegove devojke, ona zna šta radi... Ona radi sve što radi Stanija, ne misli uopšte na njegovo dete... Ne može niko da oduzme nešto tek tako, a da li se ona zaljubila to ne znam. Duhovit je Janjuš i šarmantan, ima to nešto na šta padaju devojke... Mislim da će Janjuš zauvek voleti Maju i da će mu biti rak rana. Iznenadili su me, mislio sam da će taj brak brzo pući. Anita je mlada, a Matora je teška. Zajedno su, skladne su i želim im svu sreću. Ja se nadam da će opstati. Uvek se vadimo na zatvoren prostor, ali to je isto kao napolju.

