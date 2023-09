16. septembra 1994. godine, pre 29 godina, u etar je pušten signal TV Pink – danas najuspešnije komercijalne televizije u regionu.

Skromni počeci munjevitom brzinom rezultirali su neverovatnim uspehom i od tada pa sve do danas prefiks Pink važi za najgledaniji TV program na teritoriji bivše Jugoslavije. Televizija Pink u ovom trenutku ima 60 TV kanala koji su u svim kablovskim sistemima u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, a putem IPTV-ija i širom Evrope. Takođe, Pink M je najgledanija televizija na teritoriji Crne Gore, dok je Pink BH jedna od najgledanijih televizija u Bosni i Hercegovini.

Vlasnik i direktor Pink Media Group, Željko Mitrović organizovao je proslavu u zgradi TV Pink na Dedinju i tom prilikom je saopštio izvanredne rezultate ružičaste imperije, i najavio zaposlenima bonuse za one koji imaju troje ili više dece.

- 29 godina, nije me bilo lako izdržati, ali bogami nije ni vas, tako da tu smo sklopili neki ekvivalent, posle 29 godina svega, lepih stvari, dobrih rezultata, lepih uspomena na kraju krajeva, sve je to bilo davno kada smo krenuli, evo nas na pragu 30. godine i tri decenije. Ova godina će obeležiti puštanje mnogo projekata koje smo dugo pripremali da bi ih pustili da bi ih pustili baš u ovoj godini, u 30. godini. Svake godine ćemo puštati po jedan od tih projekata i tačno za godinu dana napravićemo najveću proslavu ikada, mislim da ćemo imati pet hiljada zvanica u hramu svetog Žeksa i tada ćete dobiti 10 ili 15 puta veće bonuse od onih koje ćete danas dobiti, a ni ovi od danas nisu opšte mali. Tako da sledeće godine imamo još jedno povećanje plata, imamo i novogodišnje bonuse naravno i sve to kada se skupi, neće to biti uopšte biti tako loše. Ono čemu hoću danas da posvetim pažnju, danas sam to spomenuo u intervjuu, veoma mi je drago što su nenormalni brojevi kada smo sabrali za ovih 30 dana koliko smo beba dobili, 3.600 beba se rodilo u Pinku. To je možda i najveći uspeh, sve ovo drugo će da dođe i prođe, a 3.600 beba je 3.600 budućih pinkovaca - rekao je vlasnik i direktor Pink Media Group, Željko Mitrović, te je nastavio:

Pored ovih bonusa koje ćete, i to isto ne znam kako se desilo, odjednom od 1.500 vas se pojavilo 2.000 zaposlenih, ima vas sada oko 2.000. Ono što moram da kažem radnicima televizije Pink jeste da je televizija Pink svojim profitima i svojim napornim radom uspela da u ovih nekoliko decenija napravi celu grupu koja ima preko 10 ili 11 kompanija, od Air Pink-a, do PRDC-a, DVVC- a, JMBC -a, teško je i nabrojati sve, Apolona, City Records - a, i to je sve Pinkova investicija. Od sledeće godine sve te investicije će se ponovo vraćati na Pink, što će se ponovo odraziti na vaše plate. Tako da smo do sada radili mi za njih, sad će oni malo za nas. Po svemu sudeći, parametri ukazuju da će to biti baš tako. Mislim da će sledeća godina biti u znaku baš vašeg super raspoloženja, pre svega vašeg, a mislim da ću i ja biti zadovoljan - naveo je vlasnik i direktor Pink Media Group, Željko Mitrović, te se je dodelio poklon radnici portala Pink.rs, Roksandri Veljović, koja je iz dva puta rodila duple blizance u dve godine.

Foto/ Jelena Simonović Foto/ Jelena Simonović Foto/ Jelena Simonović Foto/ Jelena Simonović Previous Next

- Želim ovde smao jedan superbonus, nije to bonus, to je poklon, Roksandri Veljović zato što sam juče u papirima video, to je radnica našeg portala, da je za dve godine rodila četiri deteta, što znači dva puta blizanci. Svaka čast! Što se mene tiče, ti ne moraš ni da radiš ništa, gaji to četvoro dece, platu imaš, pa imaš - obratio se vlasnik i direktor Pink Media Group, Željko Mitrović Roksandri i čestitao joj.

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

Kako je naveo, ovde nije kraj lepim vestima, već će svi zaposleni, koji imaju troje ili više dece, dobijati dodatak koji će početi već od Nove godine.

Imamo još jednu lepu vest, svi zaposleni u svim kompanijama Pink Media Group, koji imaju troje ili više dece, dobijaće pored ovog dodatka koji imate i još jedan dodatak i to već od Nove godine. Ljudi, razmnožavajte se, isplati se! Hajde da ne dužim više, obećao sam da neću dugo, imamo super bend, živeli i uživajte! - zaključio je Željko Mitrović u svom obraćanju.

Foto/ Jelena Simonović Foto/ Jelena Simonović Foto/ Jelena Simonović Foto/ Jelena Simonović Previous Next

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: N. Ž.