U utorak veče, aktuelna učesnica "Elite", Tamara Božović u svojoj ispovesti otkrila je da od kako se rodila živi dobro i zlo, da je kroz život prošla mnogo više onog lošeg, nego dobrog, te i da je bila kidnapovana, što je mnoge gledaoce, ali i njene cimere ostavilo bez teksta.

Ova njena životna priča zaintrigirala je milione gledalaca tada i zagolicala mnogima maštu, te je tom prilikom sinoć tokom emisije "Pitanja novinara" pričala detaljnije o svom životu, braku po tradiciji i slobodnoj volji, kako kaže, kao i o svom cilju.

- Moj brak nije bio ugovoren. Moj bivši suprug me je zaista voleo, on je divan i fantastičan čovek kao i njegov tata. Bavila sam se poljoprivredom, ali ta žena me nije volela. Kad su došli da me prose videla sam da će mi veliko zlo naneti. Koliko god me je šibala kroz život ja sam ojačala i operisala štitnu žlezdu, preživela i ostala živa. Džabe im mermer po kućama kad taj mermer zahteva robinju - rekla je između ostalog Tamara, a detaljnije pogledajte u nastavku.

Portal Pink.rs ekskluzivno je došao u posed njenih fotogarfija sa venčanja, kao i fotografija sa sinovima i ocem, za kog je rekla da pet godina nije znao da li je živa ili mrtva kada je odlučila da spakuje kofere, izađe na ulicu bez igde ikoga i sama se izbori za svoj život.

U nastavku možete videti Tamarine fotografije u venčanici, a kako nam je objasnila pre ulaska, ova fotografija nastala je kada je na ludi kamen stala poštujući tradiciju. Takođe smo došli u posed njenih fotografija sa celom porodicom s tog venčanja.

Na narednoj fotografiji može se videti ona, sa svojim bratom i svoja dva sina.

Autor: N. Ž.