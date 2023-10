EVO KOGA VOJAŽ LUDO VOLI! Konačno svima pokazao svoju devojku, INTIMNI KADROVI ugledali svetlost dana: Istopio se pored NJE! (FOTO)

Golupčići!

Mihajlo Veruović Vojaž više ne krije da ima devojku i da je veoma zaljubljen u nju. Ipak, detalje svoje veze ne želi da deli sa javnošću, a da uživa u novoj vezi, govori i nova intimna fotografija iz lifta. Naime, Vojaž je podelio fotografiju sa devojkom na kojoj se vidi kako ga ona ljubi u obraz, a ovo je ujedno i prva fotografija koju je Mihajlo javno objavio.

Vojaž nije skidao osmeh sa lica dok ga je influenserka ljubila, a ovom fotografijom je mladi Veruović pokazao koliko je srećan u novoj ljubavi.

Podsetimo, Vojaževo srce je nakon raskida sa Anđelom Ignjatović Breskvicom uspela da osvoji inflenserka Tamara Kujačić sa kojom je treper već neko vreme u srećnoj vezi.

- Jesam, zaljubljen sam. To je već javna stvar. Imam devojku, jako mi je lepo. Voleo bih da taj deo života mog ostane privatan koliko god to može, jer to je jedina stvar koja može da bude samo moja. Ne želim više da imam stres, želim da uživam - kazao je Vojaž za medije.

