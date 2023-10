Šokirala naciju novim detaljima!

Stanija Dobrojević u emisiji ''Amidži šou'' iznela je nove detalje drame sa Asminom Durdžićem. Naime, ona je priznala kroz kakav pakao i nervne slomove je prošla zbog njega kada je Aneli ušla u Elitu i tvrdila da joj Stanija otela muža sa kojim je ona u šerijatskom braku i sa kojim ima dete.

- Nisam želela sa njim da idem ni u auto ni u sobu, kad je Aneli ušla u rijaliti i rekla sve što je rekla, dok smo mi bili na večeri u jendom restoranu u Crnoj Gori. Do 3 ujutru sam sedela na šetalištu i plakala, nisam htela u hotelsku sobu. Rekao mi je da se vratim u sobu i da će me ujutru ispratiti kući. Posle me je ubeđivao da nije tako, čula sam se s njegovom porodicom. Oni su mi rekli da to nije istina. Ja sam poverovala. Onda su osvanule one prepiske, ja sam mu pukla šamarčinu, naoačre su mu pukle... Dovezao me je do Rume, ja sam izletela iz auta... Mesec dana sam bila u ilegali. Samo sam čekala da se izbace dokazi. Napravili su mi da sam nekom otela muža, a sad se ispostavilo da to nije istina i da je ta devojka slagala sve da bi ušla u rijaliti, ona se proslavila preko te priče i preko mene. Jedina istina je da on finansira dete i nju. To je skroz u redu. On je imao druge žene dok je bio s njom, dok je bio sa mnom bolje da nije. Prodala je priču javnosti da je udata i stavila lažno prstenje - otkrila je Stanija i osula drvlje i kamenje po Aneli zbog njenog odnosa s Janjušem u rijalitiju.

- Ona se uopšte nije snašla u svemu tome, nego se zaljubila u Janjuša. Ja se sve vreme pitam ko je tu lud. Ona se sve vreme tu valja po krevetu s Janjušem... Ja čekam dokaze i gledam to i ne verujem.

U nastavku pogledajte detaljnije:

Autor: Pink.rs